  • Гурцкая про Аршавина и Глушенкова: «Все равно что сравнивать «Жигули» и «Мерседес». Максим – крутой парень, но Андрей был 6-м в списке «Золотого мяча» при живых Месси и Роналду»
Гурцкая про Аршавина и Глушенкова: «Все равно что сравнивать «Жигули» и «Мерседес». Максим – крутой парень, но Андрей был 6-м в списке «Золотого мяча» при живых Месси и Роналду»

Тимур Гурцкая высказался о сравнениях Андрея Аршавина и Максима Глушенкова.

– Кто это обсуждает? Мой любимый Геннадий Сергеевич [Орлов] зачем-то это затеял. Как можно сравнивать Аршавина и Глушенкова

– Как можно сравнивать Аршавина с кем-то, кроме Мостового? 

– Я бы поспорил даже по поводу Мостового. Понятно, что у Мостового много матчей за границей, но и у него был чудовищный провал в карьере в «Бенфике».

Я не знаю, как сравнивать футболистов из разных времен. Аршавин – талантище. Глушенков – крутой парень, хорошо играет в футбол. Но это несоизмеримые фигуры, их нельзя сравнивать. Это все равно что сравнивать «Жигули» и «Мерседес», ведь у обоих есть четыре колеса.

Аршавин – это игрок мирового уровня, он был на шестом месте в списке «Золотого мяча» при живых Месси и Роналду.

Когда наши ветераны делают такие сравнения, мне не хочется стареть, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»

