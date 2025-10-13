Гурцкая про Аршавина и Глушенкова: «Все равно что сравнивать «Жигули» и «Мерседес». Максим – крутой парень, но Андрей был 6-м в списке «Золотого мяча» при живых Месси и Роналду»
– Кто это обсуждает? Мой любимый Геннадий Сергеевич [Орлов] зачем-то это затеял. Как можно сравнивать Аршавина и Глушенкова?
– Как можно сравнивать Аршавина с кем-то, кроме Мостового?
– Я бы поспорил даже по поводу Мостового. Понятно, что у Мостового много матчей за границей, но и у него был чудовищный провал в карьере в «Бенфике».
Я не знаю, как сравнивать футболистов из разных времен. Аршавин – талантище. Глушенков – крутой парень, хорошо играет в футбол. Но это несоизмеримые фигуры, их нельзя сравнивать. Это все равно что сравнивать «Жигули» и «Мерседес», ведь у обоих есть четыре колеса.
Аршавин – это игрок мирового уровня, он был на шестом месте в списке «Золотого мяча» при живых Месси и Роналду.
Когда наши ветераны делают такие сравнения, мне не хочется стареть, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»