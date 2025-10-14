  • Спортс
  Михеев сделал дубль в матче с «Ютой» и стал 2-й звездой. Форвард «Чикаго» набрал первые очки в сезоне – в 4-й игре
Илья Михеев сделал дубль в матче с «Ютой» и стал 2-й звездой.

Форвард «Чикаго» дважды отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Мамонта» (3:1). 

31-летний россиянин открыл счет во втором периоде, а в концовке поразил пустые ворота. Его признали второй звездой встречи, первой звездой был назван автор победного гола Андре Бураковски. 

Набранные очки стали для Михеева первыми в сезоне – у него 2 (2+0) балла в 4 играх при полезности «+2». 

Сегодня Илья (18:41, 0:35 – в большинстве, 2:23 – в меньшинстве) завершил встречу с «+2». Он реализовал 2 из 3 бросков в створ, отметился 1 силовым приемом и 1 блоком, допустил 1 потерю.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
