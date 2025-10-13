6

Петросян, Фролова, Кондратюк, Угожаев, Кагановская и Некрасов выступят на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске

Назван предварительный состав фигуристов на первый этап Гран-при России.

Соревнования пройдут в Магнитогорске с 24 по 26 октября.

Мужчины: Артур Даниелян, Игорь Ефимчук, Артем Ковалев, Егор Коваленко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Юрий Сидоров, Семен Соловьев, Николай Угожаев, Григорий Федоров.

Женщины: Софья Важнова, Мария Волченко, Ксения Гущина, Мария Захарова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Софья Лукина, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Ксения Фадеева, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова.

Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Алиса Блинникова – Алексей Карпов, Ясмина Кадырова – Илья Миронов, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Ева Хмелькова – Владислав Антонышев, Майя Шегай – Андрей Шадерков.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина – Егор Петров, Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Анна Коломенская – Артем Фролов, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Ольга Федорова – Павел Драко, Софья Шевченко – Андрей Ежлов, Елизавета Шичина – Павел Дрозд.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
