0

Тарасенко набрал 0+2 в матче с «Лос-Анджелесом». У него 1 бросок и 2 потери за 17:23 при 6:55 в большинстве

Владимир Тарасенко набрал 0+2 в матче с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Миннесоты» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (4:3 Б). 

На счету 33-летнего россиянина стало 3 (0+3) балла в 3 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Тарасенко (17:23, 6:55 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. У него 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием и 2 потери. 

