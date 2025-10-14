Тарасенко набрал 0+2 в матче с «Лос-Анджелесом». У него 1 бросок и 2 потери за 17:23 при 6:55 в большинстве
Владимир Тарасенко набрал 0+2 в матче с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Миннесоты» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кингс» (4:3 Б).
На счету 33-летнего россиянина стало 3 (0+3) балла в 3 играх в текущем сезоне.
Сегодня Тарасенко (17:23, 6:55 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. У него 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием и 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости