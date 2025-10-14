Левандовски выбыл на месяц из-за травмы бедра. Форвард «Барсы» не сыграет в класико 26 октября (As)
Роберт Левандовски может пропустить месяц из-за повреждения.
«Барселона» сообщила, что 37-летний нападающий получил разрыв мышц задней поверхности левого бедра.
Поляк вернулся в команду с травмой после тренировки со сборной Польши.
По данным As, футболист пропустит следующие четыре недели. Таки образом, он не примет участие в класико с «Реалом» 26 октября.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
