Левандовски выбыл на месяц из-за травмы бедра. Форвард «Барсы» не сыграет в класико 26 октября (As)

Роберт Левандовски может пропустить месяц из-за повреждения.

«Барселона » сообщила, что 37-летний нападающий получил разрыв мышц задней поверхности левого бедра.

Поляк вернулся в команду с травмой после тренировки со сборной Польши .

По данным As, футболист пропустит следующие четыре недели. Таки образом, он не примет участие в класико с «Реалом » 26 октября.