  • Левандовски выбыл на месяц из-за травмы бедра. Форвард «Барсы» не сыграет в класико 26 октября (As)
35

Роберт Левандовски может пропустить месяц из-за повреждения.

«Барселона» сообщила, что 37-летний нападающий получил разрыв мышц задней поверхности левого бедра.

Поляк вернулся в команду с травмой после тренировки со сборной Польши.

По данным As, футболист пропустит следующие четыре недели. Таки образом, он не примет участие в класико с «Реалом» 26 октября.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер «Барселоны»
