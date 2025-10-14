  • Спортс
  • Федотов о слухах про работу в «Спартаке»: «На заборе тоже что-то написано, а там всегда лежат дрова. Со мной на связь никто не выходил»
Владимир Федотов прокомментировал слухи о возможном назначении в «Спартак».

– Пишут, что вы – один из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».

– На заборе тоже что-то написано, а там всегда лежат дрова.

– К вам пока не обращались?

– Разговоров ни с одним клубом я не веду. Со мной на связь никто не выходил. Поэтому это беспредметный разговор. Тренерская профессия так устроена... Сидишь...

– Как рыбалка?

– Примерно, да. Не клюет, а потом рыба активизировалась и обретаешь работу.

– Вы готовы, как бывший тренер ЦСКА, рассмотреть предложение «Спартака»? Если вас, например, предложит Андрей Мовсесьян, который, как пишут, тоже может туда зайти.

– Нас с Андреем раньше сталкивали лбами в прессе. Писали несуразицу. А у нас все нормально. Вы сейчас уже в уста Андрея вложили, что он предлагает меня на должность главного тренера, – сказал Федотов

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
