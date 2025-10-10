Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ – 1351 очко в 1215 играх. Он обогнал Сундина и идет на 5-м месте среди европейцев

Евгений Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс » (4:3).

На счету 39-летнего россиянина стало 5 (0+5) очков в 2 играх в текущем сезоне. Всего в рамках регулярок – 1351 (514+837) балл в 1215 играх.

Малкин обошел Матса Сундина (1349 очков в 1346 играх) и сейчас занимает 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

На 32-м месте идет форвард «Детройта » Патрик Кэйн (1344 в 1303), на 29-м – Ги Лефлер (1353 в 1126), на 28-м – Брендан Шенахан (1354 в 1524).

Кроме того, Евгений вошел в топ-5 по очкам среди европейских игроков в истории лиги.

В этом зачете опережают только четыре хоккеиста – Яри Курри (Финляндия, 1398 баллов в 1251 матче), Теему Селянне (Финляндия, 1457 в 1451), Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон», 1623 в 1492) и Яромир Ягр (Чехия, 1921 в 1733).