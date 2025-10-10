  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ – 1351 очко в 1215 играх. Он обогнал Сундина и идет на 5-м месте среди европейцев
16

Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ – 1351 очко в 1215 играх. Он обогнал Сундина и идет на 5-м месте среди европейцев

Евгений Малкин вошел в топ-30 бомбардиров в истории НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (4:3). 

На счету 39-летнего россиянина стало 5 (0+5) очков в 2 играх в текущем сезоне. Всего в рамках регулярок – 1351 (514+837) балл в 1215 играх. 

Малкин обошел Матса Сундина (1349 очков в 1346 играх) и сейчас занимает 30-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. 

На 32-м месте идет форвард «Детройта» Патрик Кэйн (1344 в 1303), на 29-м – Ги Лефлер (1353 в 1126), на 28-м – Брендан Шенахан (1354 в 1524). 

Кроме того, Евгений вошел в топ-5 по очкам среди европейских игроков в истории лиги. 

В этом зачете опережают только четыре хоккеиста – Яри Курри (Финляндия, 1398 баллов в 1251 матче), Теему Селянне (Финляндия, 1457 в 1451), Александр Овечкин (Россия, «Вашингтон», 1623 в 1492) и Яромир Ягр (Чехия, 1921 в 1733).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
logoПатрик Кэйн
logoТеему Селянне
logoЯромир Ягр
logoАлександр Овечкин
logoБрендан Шенахан
рейтинги
logoПиттсбург
logoДетройт
logoНХЛ
logoВашингтон
logoМатс Сундин
logoЕвгений Малкин
logoЯри Курри
logoГи Лефлер
logoАйлендерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Малкин о 20-м сезоне с Кросби и Летангом в НХЛ: «20 лет пролетели как один день, столько воспоминаний и побед. Может, это мой последний год в «Питтсбурге», кто знает»
3 минуты назад
КХЛ. «Металлург» сыграет с «Торпедо», «Автомобилист» примет «Авангард», «Салават» в гостях у «Спартака», «Динамо» Москва против ЦСКА
3321 минуту назад
Кузнецов о том, пожмет ли руку Ротенбергу: «Обязательно. К нему только уважение, он делал много хорошего для СКА. Вешать все неудачи на тренеров, руководство – неправильно»
21 минуту назад
Шестеркин с шатаутом при 37 сэйвах, Пинто с 2+1 и Густавссон с матчем на ноль – звезды дня в НХЛ. Коннор с хет-триком не вошел в список
557 минут назад
Мичков без очков в 1-й игре за «Филадельфию» при Токкете: 2 броска, малый штраф на 1-й минуте и 1 потеря за 14:54 против «Флориды» – 8-е время среди форвардов «Флайерс»
4сегодня, 07:10
Дорофеев забил 4-й гол в сезоне в матче с «Сан-Хосе». Форвард «Вегаса» возглавляет гонку снайперов НХЛ
24сегодня, 05:25Видео
Малкин – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: 0+3, включая пас на победный гол. У 39-летнего форварда «Питтсбурга» 5 очков в 2 играх, он 2-й в гонке бомбардиров НХЛ
47сегодня, 05:15Видео
НХЛ. «Флорида» одолела «Филадельфию», «Тампа» уступила «Оттаве», «Питтсбург» вырвал победу у «Айлендерс», «Миннесота» крупно победила «Сент-Луис»
198сегодня, 04:58
Грицюк дебютировал в НХЛ за «Нью-Джерси» – 0 очков, 0 бросков, 1 хит, 2 потери и «минус 2» за 9:52 против «Каролины»
5сегодня, 04:46
Никишин провел дебютный матч в регулярках НХЛ. У защитника «Каролины» ассист, 3 хита, 2 блока и «+3» за 15:34 против «Нью-Джерси»
5сегодня, 04:34
Ко всем новостям
Последние новости
Неделькович пропустил от «Вегаса» в овертайме, неудачно сыграв на выходе к синей линии. На 58:26 Айкел забил вратарю «Сан-Хосе», вбросив шайбу в зону
341 минуту назадВидео
Панарин против «Баффало»: 1-й ассист в сезоне, 2 броска, 4 потери и «+3» за 21:10 при 5:56 в большинстве
сегодня, 07:22
Кросби вышел на чистое 16-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (626 шайб), обогнав Сакика и Игинлу
3сегодня, 06:58
37-летний Тэйвс провел 1-й матч в НХЛ с апреля 2023 года. Экс-капитан «Чикаго» дебютировал за «Виннипег» – 1 бросок за 18:19 против «Далласа» при 46,7% на точке
3сегодня, 06:34
Коннор сделал хет-трик в матче с «Далласом». Это был первый матч форварда после продления контракта с «Виннипегом» на 8 лет и 96 млн долларов
1сегодня, 05:55
Мухамадуллин сделал 2 ассиста в матче с «Вегасом». У защитника «Сан-Хосе» 2 малых штрафа, 1 блок, 1 потеря и «+1» за 12:45
3сегодня, 05:40
Гибсон пропустил 5 шайб от «Монреаля» в дебютном матче за «Детройт» в НХЛ. Вратарь отразил 8 из 13 бросков и был заменен во 2-м периоде
1сегодня, 05:10
Воронков забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом». У форварда «Коламбуса» 2 броска, 2 хита и «+1» за 15:21
1сегодня, 05:00Видео
1-й номер драфта НХЛ-2025 Шефер – самый молодой защитник в истории лиги с очком в дебютном матче. Он обошел Нидермайера, сделав ассист в игре с «Питтсбургом»
сегодня, 03:58
Василевский пропустил 4 шайбы от «Оттавы» в первом матче в новом сезоне НХЛ. Вратарь «Тампы» отразил 29 из 33 бросков
4сегодня, 03:46