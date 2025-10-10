Зуб набрал 1+2 в матче с «Тампой» при полезности «+4». У защитника «Оттавы» 5 бросков и 3 хита за 20:44

Артем Зуб набрал 1+2 в матче с «Тампой» при полезности «+4».

Защитник «Оттавы» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (5:4).

30-летний россиянин (20:44, 1:47 – в меньшинстве) завершил игру с полезностью «+4» – лучший показатель в «Сенаторс».

В его активе 5 бросков в створ и 3 силовых приема. Также защитник получил малый штраф в третьем периоде.