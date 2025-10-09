12

38-летний Джокович вышел в рекордный 80-й полуфинал «Мастерса»

Новак Джокович рекордный 80-й раз вышел в 1/2 финала на «Мастерсе».

Пятая ракетка мира в Шанхае обыграл Зизу Бергса со счетом 6:3, 7:5. Теперь его статистика в четвертьфиналах начиная с «Ролан Гаррос»-2023 – 17:1: он проиграл только Рейлли Опелке в Брисбене в этом году.

В 38 лет и 4 месяца Джокович стал самым возрастным полуфиналистом «Мастерса» в истории. Для серба это 80-й полуфинал на турнирах этой категории (рекорд) и 198-й в карьере.

В этом сезоне он седьмой раз дошел до этой стадии: он сыграл в полуфиналах на всех турнирах «Большого шлема», на «Мастерсе» в Майами и на турнире в Женеве. Баланс серба на этой стадии – 2:4.

Джокович 11-й раз играет в Шанхае – только один раз, в 2019-м, он остановился раньше полуфинала. Он четырехкратный чемпион этого турнира (2012, 2013, 2015, 2018).

Дальше он сыграет с 204-й ракеткой мира Валентином Вашеро.

Опубликовано: Алёна Майорова
logoShanghai Rolex Masters
logoATP
logoНовак Джокович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
38-летний Джокович – самый возрастной игрок, вышедший в четвертьфинал «Мастерса». Он побил рекорд Федерера
307 октября, 14:18
Главные новости
Ухань (WTA). Гауфф поборется с Чжан Шуай, Швентек, Рыбакина, Зигемунд, Синякова вышли в 1/4 финала, Самсонова, Александрова выбыли, Таусон снялась
456 минут назадLive
Андреева и Шнайдер не смогли выйти в 1/4 финала в Ухане – Мирра проиграла Зигемунд и в одиночке, и в паре
10 минут назад
Бергс – Джоковичу у сетки после поражения в 1/4 в Шанхае: «Мне надо прекращать тебя боготворить!»
130 минут назад
Шанхай (ATP). 1/4 финала. Джокович обыграл Бергса, Руне уступил 204-й ракетке мира Вашеро
24346 минут назад
Вашеро после выхода в 1/2 финала в Шанхае: «Я невероятно счастлив. Я приехал как запасной и даже не был уверен, что попаду в квалификацию»
7сегодня, 11:46
204-я ракетка мира Вашеро на «Мастерсе» в Шанхае впервые вышел в полуфинал на уровне ATP
16сегодня, 10:20
Димитров снялся с турнира в Стокгольме. Он не играет с тех пор, как получил травму на «Уимблдоне»
2сегодня, 10:01
Таусон получила травму по ходу матча с Паолини и снялась в решающем сете
2сегодня, 09:04
Пегула о том, что провела 6 трехсетовиков подряд: «Не помню, когда последний раз матч длился два сета»
2сегодня, 08:24
Алькарас представит собственный логотип от Nike на итоговом турнире (Murcia Plaza)
3сегодня, 07:49
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото