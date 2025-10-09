Даниэль Кормье: «Анкалаев мог лишь бить по лапам и делать кардио за полтора месяца до боя»

Кормье рассказал, что Анкалаев не мог полноценно готовиться к бою с Перейрой.

«Перед боем видел видео, где Магомеду делают уколы в ребро. Это не ложь и не оправдание.

Он мог лишь бить по лапам и делать кардио за полтора месяца до боя», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты.

Мэтт Браун: «Анкалаеву придется победить 15 раз подряд, чтобы получить еще один титульный шанс»