Даниэль Кормье: «Анкалаев мог лишь бить по лапам и делать кардио за полтора месяца до боя»
Кормье рассказал, что Анкалаев не мог полноценно готовиться к бою с Перейрой.
«Перед боем видел видео, где Магомеду делают уколы в ребро. Это не ложь и не оправдание.
Он мог лишь бить по лапам и делать кардио за полтора месяца до боя», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Магомед Анкалаев проиграл Алексу Перейре в реванше на UFC 320 за 1,5 минуты.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
