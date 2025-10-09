Футбол – самый популярный вид спорта у российских телезрителей, единоборства – на 2-м месте, хоккей, биатлон и фигурное катание – в топ-6 (Mediascope)

Названы самые популярные у российских телезрителей виды спорта.

Согласно рейтингу Mediascope за период с сентября 2024-го по август 2025-го, наибольший интерес на ТВ вызывает футбол – на него приходится 41% всего времени просмотра спортивного контента. Среди футбольных трансляций наибольшую аудиторию собрал матч Мир РПЛ «Спартак» – «Зенит» 16 марта 2025 года.

На втором месте у телезрителей – единоборства (13%). Здесь рейтинг трансляций возглавили «Смешанные единоборства UFC» от 19 января (основной бой турнира — Ислам Махачев против Ренато Мойкано).

Тройку лидеров замыкает хоккей (11%). Самая популярная трансляция сезона – «Матч года. Все звезды (Восток – Запад)» 13 июля.

Далее расположились биатлон (6%), бокс (4%) и фигурное катание (4%), где самыми просматриваемыми стали масс-старт Кубка России 26 января, бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол 12 октября, Гран-при России 24 ноября соответственно.