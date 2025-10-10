Василевский пропустил 4 шайбы от «Оттавы» в первом матче в новом сезоне НХЛ. Вратарь «Тампы» отразил 29 из 33 бросков

Андрей Василевский пропустил 4 шайбы от «Оттавы» в 1-м матче в новом сезоне НХЛ.

Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч с «Сенаторс» (4:5) в регулярном чемпионате.

31-летний россиянин отразил 29 из 33 бросков по своим воротам (87,9%). Пятую шайбу канадский клуб забросил в пустые ворота.

Во время предсезонки Василевский принял участие только в одном выставочном матче. Он пропустил 6 шайб после 26 бросков в игре с «Флоридой» (0:7).