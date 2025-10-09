  • Спортс
Инфлюенсер Фонсека рассталась с Винисиусом – он переписывался с другой. Вингер «Реала» извинился перед Вирджинией: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново»

Винисиус извинился перед девушкой после расставания из-за переписки с другой.

По данным Globo, вингер «Реала» в последние недели встречался с инфлюенсером Вирджинией Фонсекой. Пара проводила время в Мадриде, девушка посещала матчи «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

Роман закончился после того, как в интернет попала переписка бразильца с другой женщиной – моделью Дэй Магальяэс. О расставании объявила сама Фонсека: «Ничего серьезного не было, а теперь у нас нет ничего».

Сегодня Винисиус извинился перед Фонсекой в соцсетях.

«Мы все переживаем ситуации, которые заставляют нас задумываться и расти. Недавно я столкнулся с ситуацией, которая заставила меня задуматься и признать, что мое поведение не соответствуют тому, кем я хочу быть и какой тип отношений я хочу строить.

Вирджиния – невероятная женщина, замечательная мать, к которой я испытываю огромную привязанность и уважение. С момента нашей встречи она трижды приезжала ко мне в Мадрид, оставляя позади свою рутину, обязательства и жизнь, чтобы быть со мной.

Я встретил замечательную мать и невероятного партнера. Хотя мы еще не были парой, между нами возникла искренняя связь. Мне не стыдно признаться, что я был неосторожен, что повел себя не лучшим образом и что разочаровал ее.

Поэтому я хочу публично, от всего сердца извиниться, потому что понимаю, что настоящие отношения существуют только тогда, когда есть уважение, доверие и честность.

Сейчас моя цель – начать все заново. Без лжи, без ссор, без масок. С большой любовью, нежностью и уважением», – написал футболист в инстаграме.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Globo
