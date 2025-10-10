Кучеров сделал дубль в матче с «Оттавой» (4:5). У форварда «Тампы» 4 броска, «минус 2»
Никита Кучеров забросил 2 шайбы в стартовом матче чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:5).
На 15-й минуте форвард «Тампы» реализовал большинство, а на 60-й – забил второй гол.
За 20:55 (4:01 – в большинстве) у россиянина 4 броска в створ ворот, 2 потери шайбы, полезность – «минус 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
