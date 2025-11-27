«Ливерпуль» разгромлен ПСВ – 1:4. Дриауех сделал дубль. Перишич, Собослаи и Тил тоже забили
«Ливерпуль» проиграл ПСВ в Лиге чемпионов.
«Ливерпуль» уступил ПСВ со счетом 1:4 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Игра прошла на стадионе «Энфилд».
Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 6-й минуте счет с пенальти открыл хавбек гостей Иван Перишич – одиннадцатиметровый удар был назначен за игру рукой капитана «красных» Вирджила ван Дейка. На 16-й забил Доминик Собослаи.
На 56-й бывший игрок «Спартака» Гус Тил вывел гостей вперед. На 73-й забил Каухайб Дриауех, на 91-й он сделал дубль.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
