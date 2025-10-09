Челестини признан лучшим тренером сентября в РПЛ. Черчесов победил в голосовании комментаторов

Фабио Челестини из ЦСКА признан лучшим тренером месяца в Мир РПЛ.

«Фабио Челестини – WINLINE тренер сентября!

В 2025 году награды лучших тренеров месяца пока забирают исключительно армейцы (дважды Николич и теперь дубль Челестини).

Фабио с большим преимуществом победил в голосовании экспертов РПЛ, а вот у комментаторов лучшим стал Станислав Черчесов .

В итоге решающим оказался выбор болельщиков, отдавших 66% голосов за Челестини», – говорится в телеграм-канале Мир РПЛ .

ЦСКА под руководством Челестини набрал в сентябре 6 очков в 3 матчах и возглавляет турнирную таблицу. «Ахмат» Черчесова в 3 матчах набрал 7 баллов и идет на 9-й позиции.