Челестини признан лучшим тренером сентября в РПЛ. Черчесов победил в голосовании комментаторов
Фабио Челестини из ЦСКА признан лучшим тренером месяца в Мир РПЛ.
«Фабио Челестини – WINLINE тренер сентября!
В 2025 году награды лучших тренеров месяца пока забирают исключительно армейцы (дважды Николич и теперь дубль Челестини).
Фабио с большим преимуществом победил в голосовании экспертов РПЛ, а вот у комментаторов лучшим стал Станислав Черчесов.
В итоге решающим оказался выбор болельщиков, отдавших 66% голосов за Челестини», – говорится в телеграм-канале Мир РПЛ.
ЦСКА под руководством Челестини набрал в сентябре 6 очков в 3 матчах и возглавляет турнирную таблицу. «Ахмат» Черчесова в 3 матчах набрал 7 баллов и идет на 9-й позиции.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
