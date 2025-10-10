Малкин – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: 1+2 (пас на победный гол). У форварда «Питтсбурга» 1+4 в 2 играх
Евгений Малкин признан первой звездой матча НХЛ с «Айлендерс» (4:3).
На 4-й минуте форвард «Питтсбурга» реализовал большинство, в середине второго периода ассистировал Сидни Кросби, а на 55-й минуте помог забить Джастину Брэзо победный гол.
Всего в 2 играх текущего сезона на счету Малкина 5 (1+4) очков.
Сегодня за 18:01 (4:01 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, полезность – 0, выигранные вбрасывания – 36% (4 из 11).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
