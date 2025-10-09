Давудов и Чабан дисквалифицированы больше чем на полгода за драку в полуфинале чемпионата России

Давудов и Чабан отстранены больше чем на полгода за драку в полуфинале ЧР.

Казанский и красноярский клубы встречались 5 октября играли в Красноярске во втором полуфинальном матче – «Стрела » выиграла со счетом 35:27 и вышла в финал.

На старте Магомед Давудов из «Стрелы» подрался с Владимиром Чабаном из «Красного Яра» – оба получили по красной карточке.

Драка продолжилась в раздевалке, Давудов сломал дверь .

Оба игрока получили штраф в размере 100 тысяч рублей, а также более чем полугодовую дисквалификацию. Давудов пропустит финал чемпионата России по регби против «Динамо» (12 октября) и сможет вернуться на поле только 18 мая 2026 года. Владимир Чабан не сыграет в матче за 3-е место против «Енисея-СТМ» (11 октября) и тоже вернется на поле 18 мая 2026-го.

