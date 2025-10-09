Суд в Литве не нашел нарушений конституции в лишении гражданства экс-фигуристки Маргариты Дробязко

Суд в Литве постановил, что президент имел право лишить Дробязко гражданства.

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Маргариты Дробязко гражданства страны. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.

Конституционный суд Литвы рассмотрел жалобу Дробязко по делу о правомерности персональных санкций и постановил, что Науседа имел право лишить фигуристку гражданства.

«В действиях главы государства признаков нарушения конституции не усматривается», – говорится в решении суда.

Дробязко получила гражданство Литвы в порядке исключения в 1993 году, чтобы иметь возможность представить страну на Олимпиаде. Она выступала в танцах на льду с Повиласом Ванагасом . Дуэт завоевал бронзу чемпионата мира-2000, две медали чемпионатов Европы, участвовал в пяти Олимпийских играх, 13 раз побеждал на чемпионате Литвы.

Власти Литвы утверждали, что Дробязко угрожает национальной безопасности. Фигуристка заявляла, что не понимает , какая угроза может исходить от нее безопасности Литвы.

