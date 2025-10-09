22

Суд в Литве не нашел нарушений конституции в лишении гражданства экс-фигуристки Маргариты Дробязко

Суд в Литве постановил, что президент имел право лишить Дробязко гражданства.

В сентябре 2023 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении Маргариты Дробязко гражданства страны. Инициатива возникла на фоне выступления фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки.

Конституционный суд Литвы рассмотрел жалобу Дробязко по делу о правомерности персональных санкций и постановил, что Науседа имел право лишить фигуристку гражданства. 

«В действиях главы государства признаков нарушения конституции не усматривается», – говорится в решении суда.

Дробязко получила гражданство Литвы в порядке исключения в 1993 году, чтобы иметь возможность представить страну на Олимпиаде. Она выступала в танцах на льду с Повиласом Ванагасом. Дуэт завоевал бронзу чемпионата мира-2000, две медали чемпионатов Европы, участвовал в пяти Олимпийских играх, 13 раз побеждал на чемпионате Литвы.

Власти Литвы утверждали, что Дробязко угрожает национальной безопасности. Фигуристка заявляла, что не понимает, какая угроза может исходить от нее безопасности Литвы.

Кого из спортсменов лишали гражданства до Дробязко? Одного не пощадил СССР

