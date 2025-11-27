Лига чемпионов. «Арсенал» победил «Баварию», «ПСЖ» и «Тоттенхэм» забили 8 голов, «Реал» обыграл «Олимпиакос» – 4:3, «Ливерпуль» разгромлен ПСВ

В Лиге чемпионов прошли матчи 5-го тура.

В 5-м туре Лиги чемпионов в среду «Монако » Александра Головина в гостях поделил очки с «Пафосом » (2:2), «Кайрат » уступил «Копенгагену » (2:3).

«Арсенал » оказался сильнее «Баварии» (3:1), «ПСЖ » обыграл «Тоттенхэм » (5:3), «Ливерпуль » крупно проиграл ПСВ (1:4), «Реал » на выезде справился с «Олимпиакосом » (4:3) благодаря покеру Килиана Мбаппе, «Интер » уступил «Атлетико » (1:2).

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Лига чемпионов

5-й тур

Лига чемпионов. 5 тур 26 ноября 17:45, Паркен Копенгаген Завершен 3 - 2 Кайрат Матч окончен 90’ +3’ Сатпаев 90’ +3’ Рикардиньо 90’ +2’ Тапалов Лерагер 90’ +2’ Дадасон Гарананга 90’ +1’ 90’ Байбек

87’ Мрынский 81’ Сатпаев

Силва Мукоко 79’ Судзуки Загe 79’ 78’ Фильо Рикардиньо 78’ Касабулат Садыбеков Силва

73’ 69’ Громыко Станоев 69’ Жоржинью Зария Клем Мадсен 69’ Ларссон Эльюнусси 69’ 64’ Глейзер Байбек Ларссон

59’ Хацидьякос 56’ 2 тайм Перерыв Дадасон

26’ Копенгаген Котарски, Лопес, Хацидьякос, Перейра, Судзуки, Клем, Силва, Классон, Лерагер, Ларссон, Дадасон Запасные: Загe, Мелинг, Рунарссон, Гадеберг Буур, Гарананга, Мадсен, Сарапата, Эльюнусси, Мукоко 1 тайм Кайрат: Анарбеков, Тапалов, Сорокин, Широбоков, Мрынский, Касабулат, Глейзер, Громыко, Сатпаев, Жоржинью, Фильо Запасные: Станоев, Калмурза, Мартынович, Садыбеков, Зария, Рикардиньо, Заруцкий, Луиш Мата, Кургин, Байбек

Лига чемпионов. 5 тур 26 ноября 20:00, Парк-де-Пренс ПСЖ Завершен 5 - 3 Тоттенхэм Матч окончен Витинья Забарный 90’ +4’ Люка Эрнандес 90’ +3’ 84’ Сарр Одобер 84’ Спенс Удоджи 83’ Коло-Муани Симонс Кварацхелия Дембеле 79’ Нджанту Гонсалу Рамуш 79’ 76’ Грэй Пальинья Витинья

76’ 76’ Бергвалль Кудус 72’ Коло-Муани

Пачо

65’ Фабиан Руис

59’ Барколя Ли Кан Ин 56’ Витинья

53’ 50’ Коло-Муани

Мендеш Люка Эрнандес 46’ 2 тайм Перерыв 45’ +2’ Бергвалль Витинья

45’ 35’ Ришарлисон

ПСЖ Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Барколя, Нджанту, Кварацхелия Запасные: Сафонов, Люка Эрнандес, Ли Кан Ин, Дембеле, Мбайе, Martin James, Бералдо, Гонсалу Рамуш, Забарный, Меюлю 1 тайм Тоттенхэм: Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Грэй, Бентанкур, Бергвалль, Сарр, Коло-Муани, Ришарлисон Запасные: Удоджи, Дэвис, Пальинья, Кински, Остин, Данзо, Симонс, Кудус, Уильямс-Барнетт, Одобер, Скарлетт, Томпсон

Лига чемпионов. 5 тур 26 ноября 20:00, Эмирейтс Арсенал Завершен 3 - 1 Бавария Матч окончен 82’ Упамекано Ким Мин Чжэ 81’ Карл Геррейру 81’ Киммих Горетцка Эзе Эдегор 81’ Тимбер Уайт 81’ Мерино 80’ Мартинелли

77’ Салиба 74’ 72’ Лаймер Бишоф 72’ Гнабри Джексон Мадуэке

69’ Льюис-Скелли Калафьори 68’ Сака Мартинелли 68’ 59’ Компани 2 тайм Перерыв Артета 43’ 43’ Лаймер Троссард Мадуэке 38’ 32’ Карл

23’ Упамекано Тимбер

22’ Арсенал Райя, Льюис-Скелли, Москера, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Сака, Мерино Запасные: Сетфорд, Эдегор, Калафьори, Нергор, Нванери, Уайт, Мартинелли, Мадуэке, Аррисабалага, Инкапиэ 1 тайм Бавария: Нойер, Та, Упамекано, Станишич, Лаймер, Павлович, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн Запасные: Ким Мин Чжэ, Ито, Ульрайх, Геррейру, Боэ, Бишоф, Джексон, Урбиг, Горетцка, Майк

Лига чемпионов. 5 тур 26 ноября 20:00, Метрополитано Атлетико Завершен 2 - 1 Интер Матч окончен Хименес

90’ +3’ 79’ Димарко Луис Энрике 72’ Мартинес Эспозито 72’ Чалханоглу Фраттези Руджери Серлот 68’ Алекс Баэна Гризманн 68’ 65’ Бонни М. Тюрам 65’ Зелиньски Сучич Симеоне 64’ Кардозо Пубиль 59’ Галлахер Коке 59’ Молина Н. Гонсалес 58’ 54’ Зелиньски

2 тайм Перерыв 44’ Димарко Альварес

9’ Атлетико Муссо, Руджери, Ганцко, Хименес, Молина, Кардозо, Алекс Баэна, Барриос, Галлахер, Симеоне, Альварес Запасные: Галан, Лангле, Н. Гонсалес, Мартин, Гризманн, Эскивель, де Луис, Альмада, Пубиль, Коке, Распадори, Серлот 1 тайм Интер: Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Карлос Аугусто, Бонни, Мартинес Запасные: Тахо, Ачерби, Кокки, Алексиу, Фраттези, Диуф, Эспозито, де Врей, М. Тюрам, Луис Энрике, Жозеп Мартинес, Сучич

Лига чемпионов. 5 тур 26 ноября 20:00, Энфилд Ливерпуль Завершен 1 - 4 ПСВ Матч окончен 90’ +1’ Дриауех

89’ Ман Байрактаревич Конате Кьеза 76’ 73’ Дриауех

70’ Перишич Дриауех 70’ Тил Пепи Экитике Исак 61’ 56’ Тил

2 тайм Перерыв ван Дейк 17’ Собослаи

16’ 6’ Перишич

Ливерпуль Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Собослаи, Салах, Экитике Запасные: Мистур, Гомес, Вудмен, Эндо, Кьеза, Робертсон, Ньони, Исак, Нгумоа 1 тайм ПСВ: Коварж, Салах-Эддин, Гасьоровски, Схаутен, Дест, Перишич, Верман, Мауро Жуниор, Ман, Тил, Сайбари Запасные: Олей, Фламинго, Байрактаревич, Боаду, Сильдийя, Дриауех, Нагало, Пепи, Смоленарс, Обиспо, Ваннер, Фернандес

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов