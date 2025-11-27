  • Спортс
  • Лига чемпионов. «Арсенал» победил «Баварию», «ПСЖ» и «Тоттенхэм» забили 8 голов, «Реал» обыграл «Олимпиакос» – 4:3, «Ливерпуль» разгромлен ПСВ
1119

Лига чемпионов. «Арсенал» победил «Баварию», «ПСЖ» и «Тоттенхэм» забили 8 голов, «Реал» обыграл «Олимпиакос» – 4:3, «Ливерпуль» разгромлен ПСВ

В Лиге чемпионов прошли матчи 5-го тура.

В 5-м туре Лиги чемпионов в среду «Монако» Александра Головина в гостях поделил очки с «Пафосом» (2:2), «Кайрат» уступил «Копенгагену» (2:3).

«Арсенал» оказался сильнее «Баварии» (3:1), «ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» (5:3), «Ливерпуль» крупно проиграл ПСВ (1:4), «Реал» на выезде справился с «Олимпиакосом» (4:3) благодаря покеру Килиана Мбаппе, «Интер» уступил «Атлетико» (1:2).

На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.

Лига чемпионов

5-й тур

Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 17:45, Паркен
Копенгаген
Завершен
3 - 2
Кайрат
Матч окончен
90’
+3’
Сатпаев
90’
+3’
Рикардиньо
90’
+2’
Тапалов
Лерагер
90’
+2’
Дадасон   Гарананга
90’
+1’
90’
  Байбек
87’
Мрынский
81’
  Сатпаев
Силва   Мукоко
79’
Судзуки   Загe
79’
78’
Фильо   Рикардиньо
78’
Касабулат   Садыбеков
  Силва
73’
69’
Громыко   Станоев
69’
Жоржинью   Зария
Клем   Мадсен
69’
Ларссон   Эльюнусси
69’
64’
Глейзер   Байбек
  Ларссон
59’
Хацидьякос
56’
2тайм
Перерыв
  Дадасон
26’
Копенгаген
Котарски, Лопес, Хацидьякос, Перейра, Судзуки, Клем, Силва, Классон, Лерагер, Ларссон, Дадасон
Запасные: Загe, Мелинг, Рунарссон, Гадеберг Буур, Гарананга, Мадсен, Сарапата, Эльюнусси, Мукоко
1тайм
Кайрат:
Анарбеков, Тапалов, Сорокин, Широбоков, Мрынский, Касабулат, Глейзер, Громыко, Сатпаев, Жоржинью, Фильо
Запасные: Станоев, Калмурза, Мартынович, Садыбеков, Зария, Рикардиньо, Заруцкий, Луиш Мата, Кургин, Байбек
Подробнее
Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 17:45, Alphamega Stadium
Пафос
Завершен
2 - 2
Монако
Матч окончен
90’
+1’
Салису
89’
Балогун   Бирет
  Салису
88’
Давид Луиз
88’
Драгомир   Димата
79’
77’
Минамино   Фати
77’
Вандерсон   Керер
Андерсон   Бассуамина
69’
66’
Камара   Кулибали
65’
Головин   Мишаль
Кина   Жажа
57’
Карседо
55’
Гольдар   Ланга
46’
2тайм
Перерыв
Гольдар
45’
+3’
28’
Головин
26’
  Балогун
21’
Камара
  Давид Луиз
18’
5’
  Минамино
Пафос
Михаил, Гольдар, Давид Луиз, Люккассен, Бруно Соуза, Шуньич, Пепе Родригеш, Оршич, Драгомир, Кина, Андерсон
Запасные: Бассуамина, Петру, Ланга, Димата, Жажа, Пападудис, Пилеас
1тайм
Монако:
Градецки, Кайо Энрике, Салису, Тезе, Вандерсон, Закария, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Балогун
Запасные: Бамба, Кулибали, Кабрал, Мишаль, Бирет, Фати, Кен, Керер, Иленикена, Уаттара, Погба, Идумбо-Музамбо
Подробнее
Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Жозе Алваладе
Спортинг
Завершен
3 - 0
Брюгге
Матч окончен
Суарес   Рибейру
86’
Араухо   Матеус Рейс
86’
81’
Сике   Спилерс
81’
Сейс   Ромеро
Кенда   Блопа
76’
Катаму   Сантос
76’
75’
Мехеле
75’
Сейс
74’
Станкович   Диакон
74’
Боржеш   Ветлесен
  Тринкау
70’
68’
Цолис
Симойнш   Морита
63’
61’
Вермант   Трезольди
2тайм
Перерыв
  Суарес
31’
  Кенда
24’
20’
Нвадике
Юлманд
11’
Спортинг
Руй Силва, Инасиу, Диоманде, Араухо, Фреснеда, Симойнш, Юлманд, Кенда, Тринкау, Катаму, Суарес
Запасные: Куарежма, Сантос, Гонсалвеш, Жоау Виржиния, Ваяннидис, Матеус Рейс, Блопа, Морита, Рибейру, Рамос, Мангаш, Кочорашвили
1тайм
Брюгге:
Яккерс, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Сике, Нвадике, Станкович, Цолис, Ванакен, Боржеш, Вермант
Запасные: Осуджи, Ветлесен, Сандра, ван ден Хевел, Миньоле, Спилерс, Гомес ван Хуген, Нильссон, Ромеро, Трезольди, Диакон, Кэмпбелл
Подробнее
Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Завершен
5 - 3
Тоттенхэм
Матч окончен
Витинья   Забарный
90’
+4’
Люка Эрнандес
90’
+3’
84’
Сарр   Одобер
84’
Спенс   Удоджи
83’
Коло-Муани   Симонс
Кварацхелия   Дембеле
79’
Нджанту   Гонсалу Рамуш
79’
76’
Грэй   Пальинья
  Витинья
76’
76’
Бергвалль   Кудус
72’
  Коло-Муани
  Пачо
65’
  Фабиан Руис
59’
Барколя   Ли Кан Ин
56’
  Витинья
53’
50’
  Коло-Муани
Мендеш   Люка Эрнандес
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Бергвалль
  Витинья
45’
35’
  Ришарлисон
ПСЖ
Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Барколя, Нджанту, Кварацхелия
Запасные: Сафонов, Люка Эрнандес, Ли Кан Ин, Дембеле, Мбайе, Martin James, Бералдо, Гонсалу Рамуш, Забарный, Меюлю
1тайм
Тоттенхэм:
Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Грэй, Бентанкур, Бергвалль, Сарр, Коло-Муани, Ришарлисон
Запасные: Удоджи, Дэвис, Пальинья, Кински, Остин, Данзо, Симонс, Кудус, Уильямс-Барнетт, Одобер, Скарлетт, Томпсон
Подробнее
Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Эмирейтс
Арсенал
Завершен
3 - 1
Бавария
Матч окончен
82’
Упамекано   Ким Мин Чжэ
81’
Карл   Геррейру
81’
Киммих   Горетцка
Эзе   Эдегор
81’
Тимбер   Уайт
81’
Мерино
80’
  Мартинелли
77’
Салиба
74’
72’
Лаймер   Бишоф
72’
Гнабри   Джексон
  Мадуэке
69’
Льюис-Скелли   Калафьори
68’
Сака   Мартинелли
68’
59’
Компани
2тайм
Перерыв
Артета
43’
43’
Лаймер
Троссард   Мадуэке
38’
32’
  Карл
23’
Упамекано
  Тимбер
22’
Арсенал
Райя, Льюис-Скелли, Москера, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Сака, Мерино
Запасные: Сетфорд, Эдегор, Калафьори, Нергор, Нванери, Уайт, Мартинелли, Мадуэке, Аррисабалага, Инкапиэ
1тайм
Бавария:
Нойер, Та, Упамекано, Станишич, Лаймер, Павлович, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Ким Мин Чжэ, Ито, Ульрайх, Геррейру, Боэ, Бишоф, Джексон, Урбиг, Горетцка, Майк
Подробнее
Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Георгиос Караискакис
Олимпиакос
Завершен
3 - 4
Реал Мадрид
Матч окончен
90’
Винисиус Жуниор   Фран Гарсия
  Эль-Кааби
81’
73’
Асенсио   Браим Диас
Родиней   Коштинья
72’
Поденсе   Стрефецца
72’
Пирола   Бьянкон
62’
61’
Гюлер   Беллингем
59’
  Мбаппе
56’
Гюлер
  Тареми
52’
46’
Камавинга   Себальос
Дани Гарсия   Эссе
46’
2тайм
Перерыв
Ортега
40’
29’
  Мбаппе
Шикинью   Тареми
28’
24’
  Мбаппе
23’
Камавинга
22’
  Мбаппе
  Шикинью
8’
Олимпиакос
Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Родиней, Музакитис, Дани Гарсия, Поденсе, Шикинью, Желсон Мартинш, Эль-Кааби
Запасные: Ботис, Бьянкон, Коштинья, Оньемаечи, Шипиони, Калогеропулос, Эссе, Яремчук, Пневмонидис, Диогу Насименту, Стрефецца, Тареми
1тайм
Реал Мадрид:
Лунин, Менди, Альваро Каррерас, Асенсио, Александер-Арнолд, Камавинга, Тчуамени, Винисиус Жуниор, Гюлер, Вальверде, Мбаппе
Запасные: Фран Гарсия, Родриго, Браим Диас, Ф. Гонсалес, Наварро, Себальос, Гонсало Гарсия, Беллингем, Эндрик
Подробнее
Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Метрополитано
Атлетико
Завершен
2 - 1
Интер
Матч окончен
  Хименес
90’
+3’
79’
Димарко   Луис Энрике
72’
Мартинес   Эспозито
72’
Чалханоглу   Фраттези
Руджери   Серлот
68’
Алекс Баэна   Гризманн
68’
65’
Бонни   М. Тюрам
65’
Зелиньски   Сучич
Симеоне
64’
Кардозо   Пубиль
59’
Галлахер   Коке
59’
Молина   Н. Гонсалес
58’
54’
  Зелиньски
2тайм
Перерыв
44’
Димарко
  Альварес
9’
Атлетико
Муссо, Руджери, Ганцко, Хименес, Молина, Кардозо, Алекс Баэна, Барриос, Галлахер, Симеоне, Альварес
Запасные: Галан, Лангле, Н. Гонсалес, Мартин, Гризманн, Эскивель, де Луис, Альмада, Пубиль, Коке, Распадори, Серлот
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Карлос Аугусто, Бонни, Мартинес
Запасные: Тахо, Ачерби, Кокки, Алексиу, Фраттези, Диуф, Эспозито, де Врей, М. Тюрам, Луис Энрике, Жозеп Мартинес, Сучич
Подробнее
Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Энфилд
Ливерпуль
Завершен
1 - 4
ПСВ
Матч окончен
90’
+1’
  Дриауех
89’
Ман   Байрактаревич
Конате   Кьеза
76’
73’
  Дриауех
70’
Перишич   Дриауех
70’
Тил   Пепи
Экитике   Исак
61’
56’
  Тил
2тайм
Перерыв
ван Дейк
17’
  Собослаи
16’
6’
  Перишич
Ливерпуль
Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Собослаи, Салах, Экитике
Запасные: Мистур, Гомес, Вудмен, Эндо, Кьеза, Робертсон, Ньони, Исак, Нгумоа
1тайм
ПСВ:
Коварж, Салах-Эддин, Гасьоровски, Схаутен, Дест, Перишич, Верман, Мауро Жуниор, Ман, Тил, Сайбари
Запасные: Олей, Фламинго, Байрактаревич, Боаду, Сильдийя, Дриауех, Нагало, Пепи, Смоленарс, Обиспо, Ваннер, Фернандес
Подробнее
Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Дойче банк Парк
Айнтрахт Ф
Завершен
0 - 3
Аталанта
Матч окончен
82’
Лукман   Сулемана
Кнауфф   Ваи
78’
Доан   Бута
78’
74’
Джимшити   Колашинац
Дауд   Схири
70’
Гетце   Батшуайи
69’
69’
Дзаппакоста   Залевски
69’
Эдерсон   Муса
69’
Скамакка   Крстович
65’
  де Кетеларе
62’
  Эдерсон
60’
  Лукман
Буркардт   Баойя
59’
2тайм
Перерыв
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Теате, Кох, Коллинз, Гетце, Браун, Шаиби, Дауд, Доан, Кнауфф, Буркардт
Запасные: Сантос, Кристенсен, Схири, Аменда, Диллс, Ваи, Баойя, Граль, Хейлунд, Чендлер, Бута, Батшуайи
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Джимшити, Хин, Коссуну, Лукман, де Кетеларе, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Белланова, Скамакка
Запасные: Аханор, Залевски, Сулемана, Самарджич, Колашинац, Мальдини, Крстович, Спортьелло, Бернаскони, Муса, Пашалич, Брешианини
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

результаты
logoSports – Казахстан
