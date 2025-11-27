Лига чемпионов. «Арсенал» победил «Баварию», «ПСЖ» и «Тоттенхэм» забили 8 голов, «Реал» обыграл «Олимпиакос» – 4:3, «Ливерпуль» разгромлен ПСВ

В Лиге чемпионов прошли матчи 5-го тура.
В 5-м туре Лиги чемпионов в среду «Монако» Александра Головина в гостях поделил очки с «Пафосом» (2:2), «Кайрат» уступил «Копенгагену» (2:3).
«Арсенал» оказался сильнее «Баварии» (3:1), «ПСЖ» обыграл «Тоттенхэм» (5:3), «Ливерпуль» крупно проиграл ПСВ (1:4), «Реал» на выезде справился с «Олимпиакосом» (4:3) благодаря покеру Килиана Мбаппе, «Интер» уступил «Атлетико» (1:2).
На общем этапе все 36 команд сведены в одну таблицу и проведут по 8 игр.
Лига чемпионов
5-й тур
Копенгаген
Котарски, Лопес, Хацидьякос, Перейра, Судзуки, Клем, Силва, Классон, Лерагер, Ларссон, Дадасон
Запасные: Загe, Мелинг, Рунарссон, Гадеберг Буур, Гарананга, Мадсен, Сарапата, Эльюнусси, Мукоко
Кайрат:
Анарбеков, Тапалов, Сорокин, Широбоков, Мрынский, Касабулат, Глейзер, Громыко, Сатпаев, Жоржинью, Фильо
Запасные: Станоев, Калмурза, Мартынович, Садыбеков, Зария, Рикардиньо, Заруцкий, Луиш Мата, Кургин, Байбек
Пафос
Михаил, Гольдар, Давид Луиз, Люккассен, Бруно Соуза, Шуньич, Пепе Родригеш, Оршич, Драгомир, Кина, Андерсон
Запасные: Бассуамина, Петру, Ланга, Димата, Жажа, Пападудис, Пилеас
Монако:
Градецки, Кайо Энрике, Салису, Тезе, Вандерсон, Закария, Камара, Головин, Минамино, Аклиуш, Балогун
Запасные: Бамба, Кулибали, Кабрал, Мишаль, Бирет, Фати, Кен, Керер, Иленикена, Уаттара, Погба, Идумбо-Музамбо
Спортинг
Руй Силва, Инасиу, Диоманде, Араухо, Фреснеда, Симойнш, Юлманд, Кенда, Тринкау, Катаму, Суарес
Запасные: Куарежма, Сантос, Гонсалвеш, Жоау Виржиния, Ваяннидис, Матеус Рейс, Блопа, Морита, Рибейру, Рамос, Мангаш, Кочорашвили
Брюгге:
Яккерс, Сейс, Мехеле, Ордоньес, Сике, Нвадике, Станкович, Цолис, Ванакен, Боржеш, Вермант
Запасные: Осуджи, Ветлесен, Сандра, ван ден Хевел, Миньоле, Спилерс, Гомес ван Хуген, Нильссон, Ромеро, Трезольди, Диакон, Кэмпбелл
ПСЖ
Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Барколя, Нджанту, Кварацхелия
Запасные: Сафонов, Люка Эрнандес, Ли Кан Ин, Дембеле, Мбайе, Martin James, Бералдо, Гонсалу Рамуш, Забарный, Меюлю
Тоттенхэм:
Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Грэй, Бентанкур, Бергвалль, Сарр, Коло-Муани, Ришарлисон
Запасные: Удоджи, Дэвис, Пальинья, Кински, Остин, Данзо, Симонс, Кудус, Уильямс-Барнетт, Одобер, Скарлетт, Томпсон
Арсенал
Райя, Льюис-Скелли, Москера, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Троссард, Эзе, Сака, Мерино
Запасные: Сетфорд, Эдегор, Калафьори, Нергор, Нванери, Уайт, Мартинелли, Мадуэке, Аррисабалага, Инкапиэ
Бавария:
Нойер, Та, Упамекано, Станишич, Лаймер, Павлович, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Ким Мин Чжэ, Ито, Ульрайх, Геррейру, Боэ, Бишоф, Джексон, Урбиг, Горетцка, Майк
Винисиус Жуниор Фран Гарсия
Олимпиакос
Цолакис, Ортега, Пирола, Рецос, Родиней, Музакитис, Дани Гарсия, Поденсе, Шикинью, Желсон Мартинш, Эль-Кааби
Запасные: Ботис, Бьянкон, Коштинья, Оньемаечи, Шипиони, Калогеропулос, Эссе, Яремчук, Пневмонидис, Диогу Насименту, Стрефецца, Тареми
Реал Мадрид:
Лунин, Менди, Альваро Каррерас, Асенсио, Александер-Арнолд, Камавинга, Тчуамени, Винисиус Жуниор, Гюлер, Вальверде, Мбаппе
Запасные: Фран Гарсия, Родриго, Браим Диас, Ф. Гонсалес, Наварро, Себальос, Гонсало Гарсия, Беллингем, Эндрик
Атлетико
Муссо, Руджери, Ганцко, Хименес, Молина, Кардозо, Алекс Баэна, Барриос, Галлахер, Симеоне, Альварес
Запасные: Галан, Лангле, Н. Гонсалес, Мартин, Гризманн, Эскивель, де Луис, Альмада, Пубиль, Коке, Распадори, Серлот
Интер:
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Зелиньски, Чалханоглу, Барелла, Карлос Аугусто, Бонни, Мартинес
Запасные: Тахо, Ачерби, Кокки, Алексиу, Фраттези, Диуф, Эспозито, де Врей, М. Тюрам, Луис Энрике, Жозеп Мартинес, Сучич
Ливерпуль
Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Собослаи, Салах, Экитике
Запасные: Мистур, Гомес, Вудмен, Эндо, Кьеза, Робертсон, Ньони, Исак, Нгумоа
ПСВ:
Коварж, Салах-Эддин, Гасьоровски, Схаутен, Дест, Перишич, Верман, Мауро Жуниор, Ман, Тил, Сайбари
Запасные: Олей, Фламинго, Байрактаревич, Боаду, Сильдийя, Дриауех, Нагало, Пепи, Смоленарс, Обиспо, Ваннер, Фернандес
Айнтрахт Ф
Цеттерер, Теате, Кох, Коллинз, Гетце, Браун, Шаиби, Дауд, Доан, Кнауфф, Буркардт
Запасные: Сантос, Кристенсен, Схири, Аменда, Диллс, Ваи, Баойя, Граль, Хейлунд, Чендлер, Бута, Батшуайи
Аталанта:
Карнезекки, Джимшити, Хин, Коссуну, Лукман, де Кетеларе, Дзаппакоста, Эдерсон, де Рон, Белланова, Скамакка
Запасные: Аханор, Залевски, Сулемана, Самарджич, Колашинац, Мальдини, Крстович, Спортьелло, Бернаскони, Муса, Пашалич, Брешианини
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
