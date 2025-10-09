  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Дмитрий Васильев: «Я бы запретил спортсменам высказываться в политическом аспекте. Пока ты спортсмен, ты должен быть нейтрален»
Дмитрий Васильев: «Я бы запретил спортсменам высказываться в политическом аспекте. Пока ты спортсмен, ты должен быть нейтрален»

Дмитрий Васильев считает, что спортсмены не должны высказываться о политике.

Ранее президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани направил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с предложением вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать под флагами своих стран.

«Браво президенту Европейской федерации тяжелой атлетики, я аплодирую ему! Ведь подобные нетрадиционные высказывания могут быть чреваты любому человеку, который пытается не реверансы делать в сторону российских спортсменов, а отстаивать справедливую точку зрения.

Все эти слова Хассани прописаны в Олимпийской хартии. Но такие высказывания сейчас не популярны. За такое заявление он может быть подвергнут репрессиям. Радует, что руководители международных федераций начали произносить здравые мысли.

Именно руководители должны высказываться о ситуации с недопуском россиян, а не спортсмены. Спортсмены должны только тренироваться и выступать, а не делать политические заявления. Они должны быть вне политики.

Я бы запретил спортсменам высказываться в политическом аспекте. Пока ты спортсмен, ты должен быть нейтрален в политике. Вот тогда будет соблюдаться нейтралитет, как это прописано в Олимпийской хартии», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
