Депутат Свищев: «Нельзя считать всех уехавших спортсменов предателями. Но если человек уехал и нарушает закон, он должен нести ответственность»

Свищев не считает предателями российских спортсменов, сменивших гражданство.

«Ситуации бывают разные. Сегодня, когда страна проживает сложный период, и все мы должны консолидироваться вокруг страны, нашего руководства и спорта, конечно, смена спортсменами российского гражданства очень болезненно оценивается в обществе.

Но и раньше некоторые спортсмены из России тоже пользовались этой возможностью по разным причинам. Кто-то вышел замуж и переехал в другую страну, а кому-то не нашлось места в сборной России.

Но бывают и обратные ситуации: российское гражданство получали и футболисты, и фигуристы, и конькобежцы, и сноубордисты. Огромное количество спортсменов получали российское гражданство, и мы воспринимали это хорошо. Они помогали развитию наших видов спорта, и мы почему-то это приветствовали.

А сейчас кто-то говорит, что всех надо считать предателями. Нельзя так считать, однозначно. Но если человек уезжает из страны и нарушает законодательство, он должен нести ответственность, вне зависимости от профессии.

Есть спортсмены, которые по разным причинам уехали из страны или приехали, получили гражданство или отказались – это нормальный процесс, если он не сопровождается действием, которое противоречит нашему законодательству, имиджу, менталитету и нашим традициям. Нужно строго придерживаться рамок закона.

Я за то, чтобы наши спортсмены выступали за сборную России и за наши клубы, но против, чтобы всех мерили под одно, если кто-то уехал. Я за то, чтобы к каждому случаю относились персонально», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

