  • «В Москве выходишь за МКАД, и наступает мрак. А в Германии везде красиво, все чисто». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о странах
79

«В Москве выходишь за МКАД, и наступает мрак. А в Германии везде красиво, все чисто». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о странах

Муслим Кагерманов заявил, что в Германии везде красиво и чисто.

– Что тебя удивило в Германии?

– Куда ни взгляну, везде красиво! В Москве выходишь за МКАД, и наступает мрак. А в Германии – все чисто, привлекательно.

– Есть минусы?

– Назову общественный транспорт. Немецкая точность – миф. Они говорят: «Мы пунктуальные». Но это бред! Поезда и автобусы стабильно опаздывают на 10-20 минут. Российский общественный транспорт развит намного лучше.

– Тем не менее выбираешь метро, а не такси?

– В Германии – лютые пробки, поэтому общественный транспорт – хороший выход. Поезда отвезут, куда хочешь. Если бы не опаздывали, то вообще супер, – сказал 25-летний полузащитник, играющий за третью команду «Санкт-Паули» в шестой немецкой лиге.

«В Москве все какие-то хмурые, как роботы. Спросишь маршрут – часто проходят мимо и отвечают как бесчеловечные. В Германии наоборот». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о столице России

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
logoСанкт-Паули
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Россия
