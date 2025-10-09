Дюбе о России: «Красивейшая и безопасная страна. В США, Канаде или Франции вы услышите по новостям только плохое о других странах. Надо разделять политику и жизнь»

Пьеррик Дюбе заявил, что Россия – одна из красивейших и безопасных стран мира.

Франкоканадский форвард выступает за «Трактор ». На его счету 11 (6+5) очков в 13 матчах FONBET чемпионата КХЛ .

– Не было опасений по поводу переезда в Россию?

– Стереотипы всегда существовали и будут существовать. Надо уметь разделять политическую составляющую и спортивную, да и в принципе жизненную.

Если вы будете смотреть новости в США, Канаде, Франции, Италии и так далее, вы услышите о происходящем в других странах только плохое. Если делать выводы, основываясь на том, что вы услышали по телевизору, это не приведет ни к чему.

Россия – одна из красивейших стран, в которых я бывал в своей жизни. Возможно, самая безопасная страна из всех, где я был. Русские очень гостеприимные и добрые, они хорошо относятся к тебе.

Особенно любовь людей ощущается в Челябинске: куда бы ты ни пошел, болельщики всегда подходят, фотографируются. Когда ощущаешь такую поддержку и любовь, забываешь обо всем плохом в мире.

Конечно, все знают, что происходит, от этого никто не открещивается, это часть жизни. Но если говорить в целом, Россия – такая же обычная страна, как и остальные.

Вы не поймете, насколько Россия классная, насколько хорошие здесь люди, пока не побываете здесь и не встретите их. Рекомендую каждому хоккеисту приехать сюда, – сказал форвард «Трактора» Пьеррик Дюбе .

Французский форвард «Трактора» Дюбе: «Неучастие России в ЧМ или Олимпиаде – большое упущение для хоккея. Франция отобралась на Игры, ничего для этого не сделав»