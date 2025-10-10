Шабанов забил 1-й гол в НХЛ в дебютном матче в лиге – против «Питтсбурга». Форвард «Айлендерс» сыграл 9:45 (полезность «+1») и реализовал единственный бросок

Максим Шабанов забил «Питтсбургу» в дебютном матче в НХЛ.

25-летний форвард «Айлендерс » принял участие в матче регулярного чемпионата против «Пингвинс» (3:4).

Россиянин (09:45, 0:25 – в большинстве) завершил игру с полезностью «+1» и реализовал единственный бросок в створ. Также в активе бывшего нападающего «Трактора» 1 перехват.