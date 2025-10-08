Старт сезона НХЛ, Жорди Альба закончил карьеру, стычка Разина и Исакова, Хави отказал «Спартаку», Италия намерена добиться олимпийского перемирия и другие новости

1. Стартовал регулярный чемпионат НХЛ. «Флорида» подняла чемпионский баннер под своды арены перед матчем с «Чикаго» (3:2), болельщики на арене скандировали, что хотят третью подряд победу в Кубке Стэнли. Бобровский отразил 17 из 19 бросков и в 8-й раз за карьеру выиграл стартовый матч в сезоне.

«Рейнджерс» дома проиграли «Питтсбургу» (0:3), Майк Салливан начал в Нью-Йорке с поражения от бывшей команды . Латвийский вратарь «Пингвинс» Артур Шилов сыграл на ноль , а Евгений Малкин сделал ассистентский дубль .

2. Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба объявил о завершении карьеры по окончании сезона МЛС, где он играет за «Интер Майами».

3. В FONBET КХЛ «Торпедо» проиграло «Металлургу» (1:5),«Лада» победила «Сочи» (3:1), «Нефтехимик» уступил «Амуру» (1:2), «Ак Барс» одержал победу над «Барысом» (4:3), «Спартак» был сильнее «Шанхая» (3:0).

4. После победы «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков вступили в стычку – тренеров разняли. Разин заявил , что «Торпедо» «надо уметь проигрывать», и отметил , что рукоприкладства не было.

5. «Спартак» контактировал с Хави, экс-тренер «Барсы» отказался от работы в России, утверждает Metaratings. Сейчас один из главных кандидатов на замену Станковичу – экс-тренер «Алавеса» Гарсия.

6. Джокович, Руне, Бергс вышли в 1/4 финала теннисного турнира в Шанхае, Грикспор выбыл. 38-летний серб – самый возрастной игрок, вышедший в четвертьфинал «Мастерса».

7. Италия намерена добиться олимпийского перемирия на время Игр-2026, заявил вице-премьер Таяни: «Наш призыв – прекращение всех конфликтов, включая Украину и Ближний Восток».

8. Станкович, Челестини, Семак, Карпин, Черчесов и Альба – претенденты на приз Winline лучшему тренеру РПЛ в сентябре.

9. Коннор Макдэвид сам предложил зарплату в 12,5 млн долларов по новому контракту. Агент игрока считал 15 млн пределом, чтобы сохранить «Эдмонтону» шансы на Кубок Стэнли.

10. Камила Валиева перед уходом из группы Этери Тутберидзе приходила на каток с букетом . Фигуристка попрощалась с тренером в апреле .

11. Тренер Медовиков, которого ранее обвиняли в домогательствах, возобновил работу с юными фигуристами.

12. Конор Макгрегор согласился на 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC в 2024-м. Он сможет драться с марта-2026.

13. Вратарь «Кайрата» Калмурза получил образовательный грант после матча с «Реалом» (0:5) – ранее подарили машину. Министр науки отметил «исторический результат, показанный юным вратарем».

14. Льюис Хэмилтон ответил на жалобы Фернандо Алонсо после Гран-при Сингапура отрывками из британского ситкома.

15. За просмотр детского порно в самолете суд Франции приговорил техдиректора японской федерации к условному сроку и штрафу в 5 000 евро. Мужчина утверждал, что кадры созданы нейросетями.

Цитаты дня .

Ротенберг поздравил Путина с 73-летием: «Благодаря его вниманию и стратегическому подходу удалось вывести российский спорт на новый уровень . Продолжаем работать, вместе победим»

Карпин о том, что Дегтярев «может не согласовать его»: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают. Лимит? Ограничения – зло»

Борис Михайлов: «НХЛ не смотрю, неинтересно. Мы отказались переходить туда – потому что родину надо было предавать. Горжусь отказом. Хотя можно было попробовать»

Губерниев о допинг-деле Валиевой: «Мы так и не услышали всей правды, Тутберидзе молчит. Был ли дедушка вообще?»

Неманя Матич: «Новое поколение слишком много играет в PlayStation – они тренируются два часа в день . В детстве у меня не было ничего, кроме футбола»

Светлана Журова: «Не могу себе позволить купить квартиру в Москве, живу в казенной . У меня просто нет таких денег»

Николай Осипов: «Медиалига – самый популярный спортивный проект в стране. Я думаю, с этим никто спорить не будет»

Пономарев о штрафах Соболева за нарушения ПДД: «Все из-за понатыканных камер. Вот меня остановили, говорю: «У меня только 8 тысяч наличными, больше нет». Те взяли и отпустили»