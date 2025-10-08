  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Старт сезона НХЛ, Жорди Альба закончил карьеру, стычка Разина и Исакова, Хави отказал «Спартаку», Италия намерена добиться олимпийского перемирия и другие новости
0

Старт сезона НХЛ, Жорди Альба закончил карьеру, стычка Разина и Исакова, Хави отказал «Спартаку», Италия намерена добиться олимпийского перемирия и другие новости

1. Стартовал регулярный чемпионат НХЛ. «Флорида» подняла чемпионский баннер под своды арены перед матчем с «Чикаго» (3:2), болельщики на арене скандировали, что хотят третью подряд победу в Кубке Стэнли. Бобровский отразил 17 из 19 бросков и в 8-й раз за карьеру выиграл стартовый матч в сезоне. 

«Рейнджерс» дома проиграли «Питтсбургу» (0:3), Майк Салливан начал в Нью-Йорке с поражения от бывшей команды. Латвийский вратарь «Пингвинс» Артур Шилов сыграл на ноль, а Евгений Малкин сделал ассистентский дубль

2. Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба объявил о завершении карьеры по окончании сезона МЛС, где он играет за «Интер Майами».

3. В FONBET КХЛ «Торпедо» проиграло «Металлургу» (1:5),«Лада» победила «Сочи» (3:1), «Нефтехимик» уступил «Амуру» (1:2), «Ак Барс» одержал победу над «Барысом» (4:3), «Спартак» был сильнее «Шанхая» (3:0). 

4. После победы «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков вступили в стычку – тренеров разняли. Разин заявил, что «Торпедо» «надо уметь проигрывать», и отметил, что рукоприкладства не было.

5. «Спартак» контактировал с Хави, экс-тренер «Барсы» отказался от работы в России, утверждает Metaratings. Сейчас один из главных кандидатов на замену Станковичу – экс-тренер «Алавеса» Гарсия.

6. Джокович, Руне, Бергс вышли в 1/4 финала теннисного турнира в Шанхае, Грикспор выбыл. 38-летний серб – самый возрастной игрок, вышедший в четвертьфинал «Мастерса».

7. Италия намерена добиться олимпийского перемирия на время Игр-2026, заявил вице-премьер Таяни: «Наш призыв – прекращение всех конфликтов, включая Украину и Ближний Восток».

8. Станкович, Челестини, Семак, Карпин, Черчесов и Альба – претенденты на приз Winline лучшему тренеру РПЛ в сентябре.

9. Коннор Макдэвид сам предложил зарплату в 12,5 млн долларов по новому контракту. Агент игрока считал 15 млн пределом, чтобы сохранить «Эдмонтону» шансы на Кубок Стэнли.

10. Камила Валиева перед уходом из группы Этери Тутберидзе приходила на каток с букетом. Фигуристка попрощалась с тренером в апреле.

11. Тренер Медовиков, которого ранее обвиняли в домогательствах, возобновил работу с юными фигуристами.

12. Конор Макгрегор согласился на 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC в 2024-м. Он сможет драться с марта-2026.

13. Вратарь «Кайрата» Калмурза получил образовательный грант после матча с «Реалом» (0:5) – ранее подарили машину. Министр науки отметил «исторический результат, показанный юным вратарем».

14. Льюис Хэмилтон ответил на жалобы Фернандо Алонсо после Гран-при Сингапура отрывками из британского ситкома.

15. За просмотр детского порно в самолете суд Франции приговорил техдиректора японской федерации к условному сроку и штрафу в 5 000 евро. Мужчина утверждал, что кадры созданы нейросетями.

Цитаты дня.

Ротенберг поздравил Путина с 73-летием: «Благодаря его вниманию и стратегическому подходу удалось вывести российский спорт на новый уровень. Продолжаем работать, вместе победим»

Карпин о том, что Дегтярев «может не согласовать его»: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают. Лимит? Ограничения – зло»

Борис Михайлов: «НХЛ не смотрю, неинтересно. Мы отказались переходить туда – потому что родину надо было предавать. Горжусь отказом. Хотя можно было попробовать»

Губерниев о допинг-деле Валиевой: «Мы так и не услышали всей правды, Тутберидзе молчит. Был ли дедушка вообще?»

Неманя Матич: «Новое поколение слишком много играет в PlayStation – они тренируются два часа в день. В детстве у меня не было ничего, кроме футбола»

Светлана Журова: «Не могу себе позволить купить квартиру в Москве, живу в казенной. У меня просто нет таких денег»

Николай Осипов: «Медиалига – самый популярный спортивный проект в стране. Я думаю, с этим никто спорить не будет»

Пономарев о штрафах Соболева за нарушения ПДД: «Все из-за понатыканных камер. Вот меня остановили, говорю: «У меня только 8 тысяч наличными, больше нет». Те взяли и отпустили»

Как вам дерби?17721 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Карпин о фразе Талалаева «ну и?»: «Контров у меня с ним нет. Даже радует, если это подкол»
2 минуты назад
Консейсау возглавил «Аль-Иттихад» Бензема, контракт – до июня 2027-го (Фабрицио Романо)
2сегодня, 03:16
Какой игрок стал единственным, выигравшим FONBET Кубок России с тремя разными командами?
вчера, 22:00Тесты и игры
Зиркзе недоволен игровым временем и хочет уйти из «МЮ» в январе. Форвард отыграл всего 82 минуты в этом сезоне (Daily Mail)
39вчера, 21:59
«Зайнутдинов в центре защиты смотрится безобразно. В каждом матче привозить – это сложно. В прессинге с «Локо» ошибся, а позиционно ошибается постоянно». Радимов про игрока «Динамо»
13вчера, 21:54
Джеррард об уходе Трента в «Реал»: «Я бы так не поступил. Что ты творишь? Ты был в одной из лучших команд Европы, выигрывал то, о чем я до сих пор мечтаю, фанаты тебя обожали»
53вчера, 21:49
Фанаты «Севильи» пели «Барса» – дерьмо» и «самая большая шлюха – королева София», а болельщики «Сельты» оскорбляли Симеоне. Ла Лига пожаловалась на них в федерацию
31вчера, 21:23
У «Барселоны» и «Ливерпуля» предметный интерес к Гехи, мерсисайдцы делают все ради трансфера. Защитник ждет действий «Реала»
17вчера, 20:59
Ван Бастен об игре «Барселоны» и «Вильярреала» в США: «Это комедия? Полный абсурд, а еще и афера! Это свидетельствует о полном банкротстве Ла Лиги»
31вчера, 20:52
За просмотр детского порно в самолете суд Франции приговорил техдиректора японской федерации к условному сроку и штрафу в 5 000 евро. Мужчина утверждал, что кадры созданы нейросетями
51вчера, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
Мбаппе из-за ушиба голеностопа не тренировался два дня и может пропустить матч с Азербайджаном
118 минут назад
Умяров о 1-м вызове в сборную: «Не удивился, но обрадовался — долго этого ждал. Хочется прогрессировать еще больше, чтобы играть»
237 минут назад
У «Черноморца» финансовые проблемы. Если клуб не решит их до конца года, возможна потеря профессионального статуса («Чемпионат»)
55 минут назад
Защитник «Локомотива» Погостнов: «Хотели бы пройти без поражений до конца чемпионата. Борьба за титул? Надо побеждать в каждом матче»
4сегодня, 03:34
Капелло про «Ювентус» – «Милан»: «Их справедливо освистали, от таких команд ждешь более яркой игры. Форварды в Италию не едут, удалось заманить только Хейлунда, но и это сложно»
6вчера, 21:35
Фанат «Сандерленда» заявил, что его соседка поймала мышь на гостевой трибуне стадиона «МЮ»: «Насколько грязно на «Олд Траффорд»? Это «Театр криков»
12вчера, 20:42Фото
«Карабах» начал сотрудничать с азербайджанской командой по робототехнике и показал ее лого – с роботизированным конем: «Продвигаем азербайджанскую культуру»
4вчера, 20:25Фото
Рабьо о трансфере из «Марселя» после драки с Роу: «Печальный конец: есть непонимание и своего рода предательство. Я не жестокий человек и не хочу, чтобы люди лгали обо мне»
4вчера, 19:55
«Барселоне» не разрешили сыграть с «Жироной» на «Камп Ноу». Матч пройдет 18 октября на «Олимпик Льюис Компанис»
9вчера, 19:35
Стивен Джеррард: «Реал» при Моуринью приходил за мной. «Мадрид» и «Барселона» – два клуба гигантских масштабов, ты поворачиваешь голову в их сторону, кем бы ты ни был. Иначе ты не человек»
11вчера, 19:16