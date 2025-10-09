  • Спортс
18

Босс Petronas извинился за разбрызгивание шампанского на подиуме «Ф-1»: «Как мусульманин я не употреблял алкоголь, но следовало учесть чувства других»

Спонсор «Мерседеса» принес извинения за поведение на подиуме.

Исполнительный директор малазийской нефтегазовой компании Petronas Тенгку Мухаммад Тауфик отреагировал на критику, с которой столкнулся у себя на родине после Гран-при Сингапура.

Гонку выиграл пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Тауфик как представитель титульного спонсора команды поднялся на подиум, чтобы получить награду конструктору-победителю. После получения призов менеджер вместе с призерами разбрызгивал шампанское.

Такое поведение вызвало критику в Малайзии, где большая часть населения исповедует ислам.

«Я признаю, что моя спонтанная радость во время празднования могла быть неуместной.

Хотя я с полной уверенностью заявляю, что как мусульманин не употреблял алкоголь, мне следовало учесть, что участие в подобных церемониях может задеть чувства других.

Хочу извиниться за любые непреднамеренные обиды и беру на себя полную ответственность за свои действия», – заявил Тауфик.

Что случилось на Гран-при Сингапура: Норрис на подиуме вместо Пиастри, в «Макларене» опять ссора

Расселл – лидер «Мерседеса» в «Ф-1» без альтернатив, но тянет с контрактом. Почему?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Straits Times
