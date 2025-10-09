Жирков о Великой Отечественной войне: «СССР все вывез на себе. Советский Союз все равно бы победил, если бы не было помощи американцев и британцев, во многих лекциях так говорят»
Юрий Жирков высказался об СССР и Великой Отечественной войне.
– Как реагируете, когда западные страны пытаются уменьшить роль СССР в победе?
– Только злость. Они не приписывают к этому СССР, который всю войну вывез на себе.
Есть много исторических лекций, где говорят, что если бы не было помощи американцев, британцев и остальных, то война бы максимум затянулась на два‑три года. Советский Союз все равно бы победил. Но вклад союзников все равно есть
