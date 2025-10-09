  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жирков о Великой Отечественной войне: «СССР все вывез на себе. Советский Союз все равно бы победил, если бы не было помощи американцев и британцев, во многих лекциях так говорят»
140

Жирков о Великой Отечественной войне: «СССР все вывез на себе. Советский Союз все равно бы победил, если бы не было помощи американцев и британцев, во многих лекциях так говорят»

Юрий Жирков высказался об СССР и Великой Отечественной войне.

– Как реагируете, когда западные страны пытаются уменьшить роль СССР в победе?

– Только злость. Они не приписывают к этому СССР, который всю войну вывез на себе.

Есть много исторических лекций, где говорят, что если бы не было помощи американцев, британцев и остальных, то война бы максимум затянулась на два‑три года. Советский Союз все равно бы победил. Но вклад союзников все равно есть

Как вам дерби?20213 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
история
logoЮрий Жирков
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Понимаешь, какая у нас великая Родина, когда посещаешь такие места. Хочется полностью отдаваться на матчах, ведь мы ценим нашу страну». Лукин о музее «Сталинградская битва»
8сегодня, 10:34
Сборная России посетила музей-панораму «Сталинградская битва» перед матчем с Ираном в Волгограде
1сегодня, 09:38
Жирков об открытии музея ВОВ: «Сейчас пока не до этого – родился еще один ребенок, в Калининграде бываю нечасто. А музей хотел сделать именно там. Но в целом от идеи не отказался»
59 мая, 13:24
Главные новости
«Винисиус – ребенок. Ноет весь матч. Парень, это футбол, тут бывают контакты! Чтобы тебя уважали, надо уважать других». Гуиса о вингере «Реала»
210 минут назад
Аршавин попросил суд уменьшить алименты на детей от Барановской – с 1/4 дохода на троих до 1/6 на одного несовершеннолетнего. Выплаты всем детям превышают половину дохода экс-игрока (Baza)
1632 минуты назад
Бруну не уедет в Саудовскую Аравию летом. Капитан «МЮ» предан клубу и верит, что он войдет в топ-5 АПЛ (BBC)
9сегодня, 10:45
«35 тысяч рублей без жилья – максимум у знакомых во Второй лиге. Продавец «Пятерочки» получает больше, для Москвы смешно! Игроки неплохие, условия – ужас». Хавбек «Санкт-Паули III» о зарплатах
62сегодня, 10:12
Садулаев на вопрос о том, реально ли России выиграть Евро: «Все возможно в этом мире. У нас очень сильная команда, есть ребята, играющие в Европе»
17сегодня, 10:08
Жерсон несчастлив в «Зените» и хочет уйти. «Палмейрас» общается с ним, петербуржцы хотят 25 млн евро за хавбека (Gazeta Esportiva)
109сегодня, 09:58
Мастантуоно о тату с датой финала ЧМ-2022: «Это память о тернистом пути Месси до титула. Это лучшее, что могло случиться с нами. Всегда им восхищался»
66сегодня, 09:41Фото
Тухель о 13-м месте Кейна на «Золотом мяче»: «Мне не особо нравятся индивидуальные награды в командных видах спорта. Но Харри точно должен был занять место выше»
11сегодня, 09:28
«В Москве выходишь за МКАД, и наступает мрак. А в Германии везде красиво, все чисто, но немецкая точность – миф». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о странах
187сегодня, 09:15
Инфлюенсер Фонсека рассталась с Винисиусом – он переписывался с другой. Вингер «Реала» извинился перед Вирджинией: «Я разочаровал невероятную женщину. Хочу начать все заново»
54сегодня, 09:08Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Тонали о возвращении в Серию А: «Лига становится все лучше, уровень команд растет. Я не закрываю двери перед Италией»
217 минут назад
Павел Каманцев: «ЭСК поддерживает арбитра, если решение пограничное. Ошибка должна быть очевидной. Клубам хочется казнить судей, такова жизнь»
122 минуты назад
Мастантуоно о 10-м номере в сборной: «Сыграть под номером Месси и Марадоны – уникальный момент. Я этого не ожидал, подумал, что меня разыгрывают»
529 минут назад
Мальта – Нидерланды. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
44 минуты назад
Карпин о матче с Ираном в Волгограде: «Принимают хорошо, с танцами и плясками. Надеемся снова увидеть полный стадион, тем более не Куба в соперниках»
54 минуты назад
Мбаппе о травме: «Нам платят клубы, но для футболистов сборная – это самое важное. Сказал «Реалу», что хочу играть»
3сегодня, 10:47
«Понимаешь, какая у нас великая Родина, когда посещаешь такие места. Хочется полностью отдаваться на матчах, ведь мы ценим нашу страну». Лукин о музее «Сталинградская битва»
8сегодня, 10:34
«Тоттенхэм» получил дополнительные вложения на 100 млн фунтов: «Мы сосредоточены на реализации амбиций клуба»
3сегодня, 10:30
В Китае футболист сломал шею, ударившись о рекламный щит. Асамоа может остаться частично парализованным
3сегодня, 10:25
Бабаев о лимите: «Хочется найти компромиссный вариант. Нужен комплекс мер для защиты интересов российских игроков, а не только количественное ограничение»
5сегодня, 09:56