Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Енисей», «Пари НН» встретится с МБА-МАИ

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Автодор» сыграет с «Енисеем», «Пари НН» примет МБА-МАИ. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : МБА-МАИ – 2-0, УНИКС – 2-0, Локомотив-Кубань – 2-1, ЦСКА – 1-1, Зенит – 1-1, Пари Нижний Новгород – 1-1, Уралмаш – 1-1, Автодор – 1-1, Бетсити Парма – 1-2, Енисей – 0-2, Самара – 0-2. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.