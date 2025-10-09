Единая лига ВТБ. «Автодор» примет «Енисей», «Пари НН» встретится с МБА-МАИ
Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
«Автодор» сыграет с «Енисеем», «Пари НН» примет МБА-МАИ.
Регулярный чемпионат
Положение команд: МБА-МАИ – 2-0, УНИКС – 2-0, Локомотив-Кубань – 2-1, ЦСКА – 1-1, Зенит – 1-1, Пари Нижний Новгород – 1-1, Уралмаш – 1-1, Автодор – 1-1, Бетсити Парма – 1-2, Енисей – 0-2, Самара – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
