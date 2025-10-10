  • Спортс
Кузнецов об НХЛ: «Я сам не захотел туда возвращаться. Почему никто не верит, что предложения были – не знаю»

Евгений Кузнецов заявил, что сам решил не возвращаться в НХЛ.

1 октября форвард подписал контракт с «Металлургом». Ранее агент Кузнецова Шуми Бабаев неоднократно заявлял, что нападающий продолжит карьеру в НХЛ. 

– Не было ли мыслей за все это время: «Может, хватит, пора посвятить себя семье, близким»?

– Да нет, мне всего 33. Не знаю, почему никто не верит, что у меня были предложения из НХЛ. Просто я сам не захотел туда возвращаться.

Как уже говорил, слишком много вопросов по моей игре от людей, которые, по моему мнению, в хоккее особо не разбираются.

И я хочу не им что-то доказывать, а порадовать родных и близких хорошим сезоном. Поэтому не хотел далеко уезжать – хотел быть рядом, чтобы родители, дети, жена, может, даже бабушка могли приходить на игры, – сказал Евгений Кузнецов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
