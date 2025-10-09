  • Спортс
Индонезия не допустит израильских гимнастов к участию в чемпионате мира в Джакарте. Им не выдадут визы

Израильские гимнасты не смогут принять участие в чемпионате мира в Джакарте.

Правительство Индонезии приняло решение отказать в визах израильским спортсменам. Об этом заявил министр юстиции страны Ихза Махендра.  

«Правительство не будет выдавать визы израильским гимнастам. Это решение соответствует предыдущим указаниям президента Индонезии Прабово Субианто, а также его недавнему выступлению на Генассамблее ООН, в котором он резко осудил Израиль за продолжающееся нападение на сектор Газа», – сказал Махендра.

Как сообщает U.S. News, возможное участие израильтян в ЧМ вызывает бурную реакцию населения Индонезии, где преобладают мусульмане, поддерживающие палестинцев. 

«Гуманитарная катастрофа, вызванная войной между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, невыносима. Приезд израильских спортсменов вызовет глубокое эмоциональное потрясение у большинства индонезийцев. Их присутствие в такой ситуации, очевидно, вызовет возмущение общественности», – заявил губернатор Джакарты Праномо Амунг. 

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 21 по 27 октября.

Сборная Израиля была одной из 86 команд, зарегистрировавшихся для участия в турнире. В составе израильской команды планировалось выступление олимпийского чемпиона Токио-2020 Артема Долгопята.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: U.S. News
