4

Призер чемпионатов мира по бобслею Гулливер дисквалифицирован на два года за допинг

Британский бобслеист Арран Гулливер дисквалифицирован на два года за допинг.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA). В допинг-пробе 27-летнего спортсмена, взятой 2 марта 2025 года, был обнаружен запрещенный остарин. 

Отмечается, что Гулливер признал нарушение и не стал оспаривать обвинения, но заявил, что нарушение не было преднамеренным. Двухлетняя дисквалификация бобслеиста отсчитывается с 24 марта 2025 года.

Арран Гулливер является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, также на его счету золото и бронза чемпионатов Европы в соревнованиях четверок. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ITA
Арран Гулливер
logoдопинг
ITA
сборная Великобритании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
1вчера, 13:48
ITIA будет выдавать игрокам до 5 тысяч долларов на анализ загрязненных продуктов
вчера, 13:08
Губерниев о допинг-деле Валиевой: «Мы так и не услышали всей правды, Тутберидзе молчит. Был ли дедушка вообще?»
1777 октября, 14:37
Главные новости
Глава федерации бобслея Пегов: «Мы оспорим решение о недопуске россиян в CAS, у нас большой набор аргументов. Есть определенный оптимизм»
7 октября, 18:35
Глава Федерации бобслея России: «Есть картельный сговор международных федераций – не допустить РФ до Олимпиады. Конкурент им не нужен»
24 сентября, 10:37
Чемпионка мира саночница Эгле отстранена на 20 месяцев за пропуск допинг-тестов. Она не поедет в Милан-2026
1723 сентября, 06:56
CAS продолжает рассматривать иск российских саночников о недопуске на Олимпиаду
22 сентября, 08:09
Зубков о недопуске бобслеистов: «Ожидаемое решение. Рассчитывать на благополучный исход, наверное, не приходилось»
13 сентября, 06:17
Свищев о недопуске бобслеистов и скелетонистов: «Шансы оспорить это решение в CAS хорошие. Сейчас уже не все так однозначно в мировом спорте»
12 сентября, 18:13
Дегтярев о недопуске бобслеистов и скелетонистов: «Решение политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль сыграла украинская провокация»
3912 сентября, 15:28
Скелетонист Третьяков о недопуске россиян: «Не скажу, что это решение стало для меня шоком, все было ожидаемо. Небольшая надежда на чудо была»
112 сентября, 15:12
Глава Федерации бобслея России о недопуске на Олимпиаду: «Украинская делегация выступила с презентацией, где раскритиковали всех. Кто и когда служил в армии, кто что-то лайкал в соцсетях»
2612 сентября, 13:40
Международная федерация бобслея и скелетона не допустила россиян к отбору на Олимпиаду
2512 сентября, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
411 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
616 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
15 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
120 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
113 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19