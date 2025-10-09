Призер чемпионатов мира по бобслею Гулливер дисквалифицирован на два года за допинг

Британский бобслеист Арран Гулливер дисквалифицирован на два года за допинг.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA ). В допинг-пробе 27-летнего спортсмена, взятой 2 марта 2025 года, был обнаружен запрещенный остарин.

Отмечается, что Гулливер признал нарушение и не стал оспаривать обвинения, но заявил, что нарушение не было преднамеренным. Двухлетняя дисквалификация бобслеиста отсчитывается с 24 марта 2025 года.

Арран Гулливер является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, также на его счету золото и бронза чемпионатов Европы в соревнованиях четверок.