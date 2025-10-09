Ухань (WTA). 3-й круг. Александрова сыграет с Пегулой, Самсонова – с Соболенко, Швентек встретится с Бенчич, Гауфф – с Чжан Шуай
Екатерина Александрова сыграет с Джессикой Пегулой в третьем круге турнира в Ухане.
Людмила Самсонова поборется с действующей чемпионкой Ариной Соболенко.
Сетка здесь.
Dongfeng · Voyah Wuhan Open
Пекин, Китай
6–12 октября 2025
WTA 1000
Призовой фонд – 3 654 963 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
