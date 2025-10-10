Капризов набрал 0+3 в матче против «Сент-Луиса» и помог «Миннесоте» выиграть – 5:0. Это была первая игра форварда в НХЛ после подписания рекордного контракта

Кирилл Капризов набрал 0+3 в матче с «Сент-Луисом» и помог «Миннесоте» выиграть.

«Уайлд» разгромили «Блюз» (5:0) в гостевом матче на старте регулярного чемпионата НХЛ .

28-летний россиянин (16:23, 2:12 – в большинстве) трижды ассистировал партнерам и завершил игру с полезностью «+2».

Сегодня Кирилл остался без бросков в створ (3 раза не попал в него, в том числе 1 раз в штангу, а еще 1 бросок был заблокирован), отметился 1 блоком и 1 силовым приемом, а также допустил 1 потерю.

Эта игра стала для Капризова первой в НХЛ после подписания рекордного для лиги контракта на 8 лет и 136 миллионов долларов (17 млн в год). Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27.