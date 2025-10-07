Губерниев о допинг-деле Валиевой: «Мы так и не услышали всей правды, Тутберидзе молчит. Был ли дедушка вообще?»

Дмитрий Губерниев высказался об уходе Валиевой от Тутберидзе.

В этом месяце стало известно, что Камила Валиева после окончания дисквалификации за допинг намерена возобновить карьеру под руководством Светланы Соколовской на «Навка Арене». Она сможет официально приступить к тренировкам после 25 октября.

Фигуристка попрощалась с тренером Этери Тутберидзе в конце прошлого сезона. По информации Спортса’’, расставание прошло корректно, Валиева пришла на каток с букетом.

«Камила Валиева при уходе от Тутберидзе проявила такт, уважение и сделала все правильно, безусловно. Но ее уход от этого тренера говорит сам за себя.

Мы же так и не услышали всей правды. А что произошло с Камилой Валиевой? Этери Георгиевна молчит. Был ли дедушка вообще? Что за дедушка, откуда что взялось? В этом деле гештальт по-прежнему открыт. И закроется ли он, неизвестно», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Валиева была дисквалифицирована на 4 года за триметазидин и лишена всех наград, полученных ею с 25 декабря 2021 года.

