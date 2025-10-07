  • Спортс
  Макдэвид сам предложил зарплату в 12,5 млн долларов по новому контракту. Агент игрока считал 15 млн пределом, чтобы сохранить «Эдмонтону» шансы на Кубок (The Athletic)
Макдэвид сам предложил зарплату в 12,5 млн долларов по новому контракту. Агент игрока считал 15 млн пределом, чтобы сохранить «Эдмонтону» шансы на Кубок (The Athletic)

Коннор Макдэвид сам предложил зарплату в 12,5 млн долларов по новому контракту.

Вчера капитан «Эдмонтона» подписал двухлетнее соглашение с клубом, которое вступит в силу с сезона-2026/27.

По информации The Athletic, агент игрока Джадд Молдавер сам позвонил в офис «Ойлерс» с предложением. Генеральный директор «Ойлерс» Джефф Джексон ранее был представителем Макдэвида и работал с Молдавером в одной организации. У них сохранились хорошие отношения.

Отмечается, что в начале переговоров сторона игрока обозначила для себя 15 млн долларов в год как предельную зарплату. Большая сумма навредила бы «Эдмонтону» в борьбе за Кубок Стэнли.

В межсезонье Макдэвид много общался с агентом, клубом и семьей по поводу нового соглашения и выбрал вариант с 12,5 млн за сезон.

💥 Новый контракт Макдэвида – шок! Лучший игрок мира не повысил зарплату ни на цент

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
