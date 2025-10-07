  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин после 5:1 с «Торпедо»: «В одну калитку. Надо уметь проигрывать. А когда хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей»
Видео
22

Разин после 5:1 с «Торпедо»: «В одну калитку. Надо уметь проигрывать. А когда хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей»

Андрей Разин заявил, что игрокам и штабу «Торпедо» нужно научиться проигрывать.

«Металлург» выиграл выездной матч Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 5:1. В концовке встречи между игроками произошло несколько стычек. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов – за удар клюшкой. 

После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо», устроили стычку в подтрибунном помещении после игры. Тренеров разняли, Разина пришлось сдерживать, так как он пытался подойти к Исакову. 

«Все в одну калитку. Просто надо уметь проигрывать, научиться проигрывать. А когда такой хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей», – сказал Андрей Разин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей без зрителей»
logoСергей Бойков
logoТорпедо
logoМихаил Федоров
logoМаксим Летунов
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoАлексей Исаков
logoЛюк Джонсон
драки
logoМеталлург Мг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Михайлов о просмотре «Легенды №17» с Путиным: «Президент спросил: «Что вам больше понравилось?» Я сказал: «Партийный работник». Он ответил: «Борис Петрович, нельзя же так!»
16 минут назад
НХЛ. Стартует регулярный чемпионат! «Флорида» сыграет с «Чикаго», «Рейнджерс» – с «Питтсбургом», «Колорадо» будет противостоять «Лос-Анджелесу»
4324 минуты назад
КХЛ. «Торпедо» уступило «Металлургу», «Спартак» обыграл «Шанхай», «Ак Барс» победил «Барыс»
20939 минут назад
Разин и Исаков устроили стычку в подтрибунке после победы «Металлурга» над «Торпедо». Тренеров разняли
5142 минуты назадВидео
У «Ак Барса» 3 победы подряд впервые в сезоне: над «Барысом» и «Амуром» – дважды. Команда Гатиятулина – 4-я на Востоке
1156 минут назад
«Металлург» выиграл 9 из 10 последних матчей, команда Разина лидирует в КХЛ. У «Торпедо» 3 поражения подряд
17сегодня, 18:25
Всего восемь вратарей брали Кубок Стэнли несколько раз. Вспомните всех?
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Баффало» выставил Георгиева на драфт-отказов. В сентябре «Сейбрс» подписали с ним контракт на год
8сегодня, 17:46
Мэттьюс с доходом 20,2 млн долларов – самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Шестеркин – 6-й, Овечкин – в топ-4 по доходам вне льда (Forbes)
10сегодня, 17:28
Борис Михайлов: «НХЛ не смотрю, неинтересно. Мы отказались переходить туда – потому что родину надо было предавать. Горжусь отказом. Хотя можно было попробовать»
77сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
Яковлев прервал серию из 79 матчей без голов, забив «Торпедо». До этого защитник «Металлурга» отличился против «Спартака» в плей-офф в 2024 году
1сегодня, 17:56
«Лада» впервые в сезоне реализовала большинство – с 40-й попытки. Михайлов забросил в ворота «Сочи» на 25-й минуте
1сегодня, 16:19
Ротенберг пригласил Карпина и футболистов сборной на Кубок Первого канала: «Ждем в Новосибирске. Постараемся посетить футбольные матчи»
8сегодня, 15:18
Шарипзянов о том, почему у него красные глаза: «Вечером очень часто такое, если я устаю, не выспался»
3сегодня, 13:50
Мышкин о голкиперах-легионерах в КХЛ: «Запретами делу не поможешь. Нужно доверять молодым российским вратарям – в ВХЛ много талантов, но не все получают шанс»
5сегодня, 12:41
«Лада» и 34-летний Белоусов подписали договор до конца сезона. Форвард играл за тольяттинцев с 2014 по 2018 год
сегодня, 11:56
Гретцки продлил контракт с телеканалом TNT на несколько лет. Он будет в студии аналитики на первой игре «Вашингтона» в новом сезоне
2сегодня, 11:47
Силантьев о лидерстве в списке бомбардиров КХЛ: «Многие говорили, что я маленький и худой, что мой потолок – МХЛ. Я не думал о плохих моментах и старался развиваться»
1сегодня, 11:15
Мышкин о вратарях СКА: «Крутят и раздергивают трех голкиперов – кадровая политика мне непонятна. Многие игровые проблемы идут от нестабильности в этой линии»
2сегодня, 09:55
Сергачев об Овечкине: «Классный мужик, капитан и лидер. Многие бросают сильно, но он видит перемещение вратаря и щелкает туда, где ему неудобно»
2сегодня, 09:18