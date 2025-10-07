Разин после 5:1 с «Торпедо»: «В одну калитку. Надо уметь проигрывать. А когда хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей»

Андрей Разин заявил, что игрокам и штабу «Торпедо» нужно научиться проигрывать.

«Металлург » выиграл выездной матч Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 5:1. В концовке встречи между игроками произошло несколько стычек. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов – за удар клюшкой.

После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков, возглавляющий «Торпедо », устроили стычку в подтрибунном помещении после игры. Тренеров разняли, Разина пришлось сдерживать, так как он пытался подойти к Исакову.

«Все в одну калитку. Просто надо уметь проигрывать, научиться проигрывать. А когда такой хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей», – сказал Андрей Разин.