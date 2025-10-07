  • Спортс
  Пономарев о штрафах Соболева за нарушения ПДД: «Все из-за понатыканных камер. Вот меня остановили, говорю: «У меня только 8 тысяч наличными, больше нет». Те взяли и отпустили»
Пономарев о штрафах Соболева за нарушения ПДД: «Все из-за понатыканных камер. Вот меня остановили, говорю: «У меня только 8 тысяч наличными, больше нет». Те взяли и отпустили»

Владимир Пономарев отреагировал на информацию о штрафах Александра Соболева.

Ранее стало известно, что за год с небольшим в Санкт-Петербурге нападающий «Зенита» получил штрафов за нарушения ПДД на своем «Гелендвагене» почти на 70 тысяч рублей.

«Ничего такого в этом не вижу, я тоже езжу, тоже плачу штрафы, это все из-за понатыканных камер. Один раз 5500 рублей заплатил, потому что заехал в Боткинскую больницу под шлагбаум, а там нельзя. Два раза заехал – два штрафа.

Иногда тороплюсь – вот, обогнал машину, ехал в аптеку за лекарством для сына, остановили. Говорю: «Ребят, у меня только 8 тысяч наличными, больше нет». Те взяли и отпустили. Так что, понимаешь, миллион таких случаев – и никаких жертв», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Владимир Алексеевич Пономарев
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
