Хэмилтон ответил на жалобы Алонсо в Сингапуре отрывками из британского ситкома

Хэмилтон отреагировал на жалобы Алонсо роликом в соцсетях.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выразил негодование после финиша Гран-при Сингапура из-за того, что Льюис Хэмилтон провел последние круги со сломанными тормозами.

Британец финишировал впереди Алонсо и на тот момент еще не получил 5-секундный штраф, из-за которого в дальнейшем потерял одну позицию.

«О, ###### # ###, мужик! Не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Ну, то есть я, #####, не могу поверить! Я, #####, не могу поверить! Разве безопасно пилотировать без тормозов?» – отметил Фернандо по радио.

Гонщик «Феррари» отреагировал на возмущения соперника, опубликовав в соцсетях отрывки из британского ситкома «Одной ногой в могиле», где герой повторяет: «Не верю!»

«18 лет…» – написал Хэмилтон.

Льюис дебютировал в гонках в 2007 году за «Макларен», где его напарником стал Фернандо Алонсо. У пилотов сложились не лучшие отношения, что – как намекает семикратный чемпион – сказывается и сегодня.

«Я, #####, не могу поверить! Нельзя так ездить. Как будто ты один на трассе». Алонсо отреагировал по радио на проблемы Хэмилтона
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Льюиса Хэмилтона
Гран-при Сингапура
