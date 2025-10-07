Тренер Медовиков, которого ранее обвиняли в домогательствах, возобновил работу с юными фигуристами

Подозреваемый в домогательствах тренер Медовиков начал работать в частной школе.

Константин Медовиков – тренер по фигурному катанию из Новосибирска. Весной этого года Татьяна Антонова, мать 12-летней фигуристки Дарьи Антоновой, рассказала, что Медовиков систематически домогался ее дочери, которую он тренировал. Юлия Хохлова, мать другой 13-летней спортсменки, также обвиняла тренера в домогательствах.

Позже тренер прекратил работу в спортивной школе, но остался в президиуме региональной федерации фигурного катания. Обвинения в свой адрес он никак не комментировал.

Сообщалось, что Следственный комитет РФ по Новосибирской области ведет разбирательство по части 2 статьи 135 УК РФ – «Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста».

Однако в начале июня стало известно, что уголовное дело отменено, а его возбуждение признано незаконным.

Сейчас, по информации «Р-Спорта», Медовиков набирает группу детей «от третьего юношеского разряда и старше» в новосибирской частной школе «Сибирский лед». При этом в отношении тренера все еще проводятся следственные мероприятия, но закон не запрещает ему заниматься тренерской деятельностью.

