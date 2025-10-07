Борис Михайлов: «НХЛ не смотрю, неинтересно. Мы отказались переходить туда – потому что родину надо было предавать. Горжусь отказом. Хотя можно было попробовать»
Борис Михайлов объяснил, почему он не смотрит матчи НХЛ.
– Честно могу сказать, НХЛ я не смотрю. Мне просто неинтересно. Было время, нас приглашали туда, мы отказались.
– Почему вы отказались? Там же денег было много, наверное.
– Потому что родину надо продать. Предавать. Мы отказались. Ну, и что? Я лично горжусь. Вовка и Валерка (Владимир Петров и Валерий Харламов – Спортс’‘) тоже гордились этим. Хотя, честно говоря, можно было попробовать.
– По миллиону долларов вам предлагали команды? «Торонто» или «Монреаль»?
– «Торонто». И что? Я ответил, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Михайлов о 90-х: «Сложное время. Ребята по 2 месяца зарплаты не получали, стали в карты играть. Клюшки собирали по дворам. Но выжили – мое поколение любило хоккей»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал «Наш хоккей»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости