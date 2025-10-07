Разин и Исаков устроили стычку в подтрибунке после победы «Металлурга» над «Торпедо». Тренеров разняли
Андрей Разин и Алексей Исаков вступили в стычку после матча Fonbet КХЛ.
«Металлург» обыграл «Торпедо» (5:1) в выездном матче.
После игры главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин подошел к Алексею Исакову, возглавляющему нижегородцев, и вступил с ним в словесную перепалку в подтрибунном помещении.
Сотрудники арены разняли тренеров, а затем сдерживали Разина, который пытался вновь подойти к Исакову.
10 октября «Металлург» сыграет с «Торпедо» в Магнитогорске.
Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска».
