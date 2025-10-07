  • Спортс
  • Разин и Исаков устроили стычку в подтрибунке после победы «Металлурга» над «Торпедо». Тренеров разняли
Видео
51

Разин и Исаков устроили стычку в подтрибунке после победы «Металлурга» над «Торпедо». Тренеров разняли

Андрей Разин и Алексей Исаков вступили в стычку после матча Fonbet КХЛ.

«Металлург» обыграл «Торпедо» (5:1) в выездном матче. 

После игры главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин подошел к Алексею Исакову, возглавляющему нижегородцев, и вступил с ним в словесную перепалку в подтрибунном помещении. 

Сотрудники арены разняли тренеров, а затем сдерживали Разина, который пытался вновь подойти к Исакову. 

10 октября «Металлург» сыграет с «Торпедо» в Магнитогорске. 

Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
logoТорпедо
logoАлексей Исаков
logoКХЛ
драки
