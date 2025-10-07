Конор Макгрегор согласился на 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC в 2024-м. Он сможет драться с марта-2026

Конора Макгрегора дисквалифицировали на 18 месяцев.

Конор Макгрегор согласился на 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC.

Макгрегор не предоставил точную информацию о местонахождении 13 июня, 19 сентября и 20 сентября 2024 года для сдачи тестов.

Конор сможет драться с 20 марта 2026 года. Срок его дисквалификации начался 20 сентября 2024 года. Антидопинговое управление сократило дисквалификацию с 24 месяцев до 18-ти благодаря сотрудничеству Макгрегора в расследовании.

Ранее Конор заявил, что подерется на турнире UFC в Белом доме с Майклом Чендлером. Последний бой он провел в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье. Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне-2026.

Конор Макгрегор: «Для подготовки к бою в Белом доме мне нужно шесть месяцев»