Разин о стычке с Исаковым: «Вы видели рукоприкладство? Если бы я ударил, он бы не встал. Все было в разговорном тоне. Хотел похвалить Алексея за его тяжелый путь в ВХЛ»

Андрей Разин высказался о конфликте с Алексеем Исаковым после игры с «Торпедо».

«Металлург » выиграл выездной матч Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 5:1. В концовке встречи между игроками произошло несколько стычек. Сергей Бойков и Михаил Федоров получили по 2 минуты штрафа после драки, Люк Джонсон был удален за грубость, Максим Летунов – за удар клюшкой.

После матча главный тренер «Металлурга» Андрей Разин и Алексей Исаков , возглавляющий «Торпедо », устроили стычку в подтрибунном помещении. Тренеров разняли, Разина пришлось сдерживать, так как он пытался подойти к Исакову.

– Хотел после игры похвалить Алексея за его тяжелый путь в ВХЛ . Про меня многие знают, но не все знают, что он работал администратором у меня в Саратове в «Кристалле », и никто не мог подумать, что он проделает такой путь. Но тут без комментариев.

– Как лига должна поступить с тренером, который нападает на коллегу?

– Все было в разговорном тоне. Вы видели рукоприкладство? Вы видели, что я кого‑то ударил? Я на повышенных тонах поговорил с коллегой. Если бы я ударил, Исаков бы не встал, – сказал Андрей Разин.