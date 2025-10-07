Италия намерена добиться олимпийского перемирия на время Игр-2026, заявил вице-премьер Таяни: «Наш призыв – прекращение всех конфликтов, включая Украину и Ближний Восток»

В Италии предложили ввести глобальное перемирие на время Олимпиады-2026.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в феврале в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Мы должны быть поборниками мира. Мы поддерживаем американский план [по Газе] и, как сказал папа Лев, никогда не должны терять надежду на установление мира.

Рим и Италия становятся все более важным перекрестком мира, развития и сотрудничества. В преддверии Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо мы представим в ООН инициативу об олимпийском перемирии – призыв к прекращению всех вооруженных конфликтов, включая Украину и Ближний Восток», – сказал вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на полях 12-й конференции по проблемам Италии, Латинской Америки и стран Карибского бассейна в Риме.