Салливан проиграл 1-й матч во главе «Рейнджерс» – 0:3 дома от бывшего клуба «Питтсбурга». Мьюз – 1-й тренер в истории «Пингвинс», начавший с сухой победы
Майк Салливан проиграл 1-й матч во главе «Рейнджерс».
Клуб из Нью-Йорка уступил бывшему клубу тренера – «Питтсбургу» (0:3) в домашнем матче на старте регулярного чемпионата НХЛ.
В межсезонье 57-летний специалист покинул «Пингвинс» и возглавил «Рейнджерс».
Салливан занимал должность главного тренера «Питтсбурга» с декабря 2015 года и дважды выиграл Кубок Стэнли во главе команды (2016, 2017).
Его преемник на скамейке пенсильванцев – 43-летний Дэн Мьюз – сразу же вошел в историю клуба. Он стал первым тренером, чей дебютный матч во главе «Пингвинс» завершился сухой победой.
Опубликовал: Александр Балабанов
