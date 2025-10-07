Станкович, Челестини, Семак, Карпин, Черчесов и Альба – претенденты на приз Winline лучшему тренеру РПЛ в сентябре
Объявлены претенденты на звание Winline тренера месяца в Мир РПЛ.
В сентябре по итогам трех туров на награду номинированы:
Фабио Челестини, ЦСКА (6 очков, 3 матча);
Сергей Семак, «Зенит» (7 очков, 3 матча);
Деян Станкович, «Спартак» (7 очков, 3 матча);
Валерий Карпин, «Динамо» (7 очков, 3 матча);
Станислав Черчесов, «Ахмат» (7 очков, 3 матча);
Джонатан Альба, «Ростов» (5 очков, 3 матча).
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.
От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.
«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РПЛ
