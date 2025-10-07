  • Спортс
47

Станкович, Челестини, Семак, Карпин, Черчесов и Альба – претенденты на приз Winline лучшему тренеру РПЛ в сентябре

Объявлены претенденты на звание Winline тренера месяца в Мир РПЛ.

В сентябре по итогам трех туров на награду номинированы:

Фабио Челестини, ЦСКА (6 очков, 3 матча);

Сергей Семак, «Зенит» (7 очков, 3 матча);

Деян Станкович, «Спартак» (7 очков, 3 матча);

Валерий Карпин, «Динамо» (7 очков, 3 матча);

Станислав Черчесов, «Ахмат» (7 очков, 3 матча);

Джонатан Альба, «Ростов» (5 очков, 3 матча).

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.

От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.

«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РПЛ
