Станкович, Челестини, Семак, Карпин, Черчесов и Альба – претенденты на приз Winline лучшему тренеру РПЛ в сентябре

Объявлены претенденты на звание Winline тренера месяца в Мир РПЛ.

В сентябре по итогам трех туров на награду номинированы:

Фабио Челестини , ЦСКА (6 очков, 3 матча);

Сергей Семак , «Зенит » (7 очков, 3 матча);

Деян Станкович , «Спартак » (7 очков, 3 матча);

Валерий Карпин , «Динамо » (7 очков, 3 матча);

Станислав Черчесов , «Ахмат » (7 очков, 3 матча);

Джонатан Альба, «Ростов» (5 очков, 3 матча).

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков.

От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян.

«Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.