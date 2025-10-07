  • Спортс
  • «Спартак» контактировал с Хави. Экс-тренер «Барсы» отказался от работы в России (Metaratings)
81

«Спартак» контактировал с Хави. Экс-тренер «Барсы» отказался от работы в России (Metaratings)

«Спартак» связывался с Хави по поводу назначения в клуб.

По информации Metaratings.ru, бывший главный тренер «Барселоны» отказался от работы в России.

Сообщается, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао обсуждал тренерский вопрос с ответственными лицами в «Лукойле», которых не устроило отсутствие готовой кандидатуры на замену Деяну Станковичу для согласования с советом директоров.

Ранее стало известно, что по итогам заседания совета директоров «Спартака» было принято решение не увольнять Станковича. 

Как вам дерби?16134 голоса
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
