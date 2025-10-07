«Спартак» контактировал с Хави. Экс-тренер «Барсы» отказался от работы в России (Metaratings)

«Спартак» связывался с Хави по поводу назначения в клуб.

По информации Metaratings.ru, бывший главный тренер «Барселоны» отказался от работы в России.

Сообщается, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао обсуждал тренерский вопрос с ответственными лицами в «Лукойле», которых не устроило отсутствие готовой кандидатуры на замену Деяну Станковичу для согласования с советом директоров.

Ранее стало известно, что по итогам заседания совета директоров «Спартака » было принято решение не увольнять Станковича.