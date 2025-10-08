  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бобровский выиграл 8-й стартовый матч сезона НХЛ. Больше таких побед лишь у Бродера, Флери, Джозефа и Миллера
0

Бобровский выиграл 8-й стартовый матч сезона НХЛ. Больше таких побед лишь у Бродера, Флери, Джозефа и Миллера

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский выиграл 8-й стартовый матч сезона НХЛ за карьеру.

Это третий показатель в истории лиги. Столько же побед на счету Хенрика Лундквиста, Крэйга Андерсона, Майка Вернона и Жака Планта.

9 стартовых матчей сезона выиграл Райан Миллер. Рекордсмены по этому показателю – Мартин Бродер, Марк-Андре Флери и Кертис Джозеф, на счету которых по 10 таких побед.

Сегодня Бобровский отразил 17 из 19 бросков в матче с «Чикаго» (3:2).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoСергей Бобровский
logoРайан Миллер
Кертис Джозеф
logoЖак Плант
Майк Вернон
logoМартин Бродер
logoМарк-Андре Флери
logoХенрик Лундквист
logoНХЛ
logoФлорида
logoКрэйг Андерсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бобровский разделил 17-е место среди вратарей по победам в истории плей-офф НХЛ с Бродой
815 июня, 04:16
Бобровский одержал 58 побед в плей-офф НХЛ – 4-е место для вратарей не из США или Канады. Впереди только Василевский, Гашек и Лундквист
77 июня, 08:30
Бобровский сделал 6-й шатаут в плей-офф НХЛ в карьере и догнал Хабибулина. Среди российских вратарей больше только у Набокова и Василевского (по 7)
723 мая, 05:22
Главные новости
НХЛ. Стартовал регулярный чемпионат! «Флорида» одолела «Чикаго», «Рейнджерс» принимают «Питтсбург», «Колорадо» сыграет с «Лос-Анджелесом»
19234 минуты назадLive
Джерси Капризова – самые продаваемые в НХЛ в межсезонье по данным производителя Fanatics. Форма Овечкина – 2-я, Ларкин, Келлер и Пастрняк – в топ-5
13вчера, 21:04
Разин об арене «Торпедо» после 5:1: «Лед тут – дерьмо. Там подпрыгнуло, тут подпрыгнуло»
9вчера, 20:34
Исаков о стычке с Разиным и 1:5 от «Металлурга»: «Мы обыкновенные люди, всякое бывает. Есть правила, fair play. Если их не соблюдать, происходит то, что было»
5вчера, 20:04Видео
Разин о стычке с Исаковым: «Вы видели рукоприкладство? Все было в разговорном тоне. Хотел похвалить Алексея за его тяжелый путь в ВХЛ»
39вчера, 19:30Видео
Михайлов о просмотре «Легенды №17» с Путиным: «Президент спросил: «Что вам больше понравилось?» Я сказал: «Партийный работник». Он ответил: «Борис Петрович, нельзя же так!»
5вчера, 19:22
Разин после 5:1 с «Торпедо»: «В одну калитку. Надо уметь проигрывать. А когда хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей»
40вчера, 19:02Видео
КХЛ. «Торпедо» уступило «Металлургу», «Спартак» обыграл «Шанхай», «Ак Барс» победил «Барыс»
210вчера, 18:49
Разин и Исаков устроили стычку в подтрибунке после победы «Металлурга» над «Торпедо». Тренеров разняли
60вчера, 18:46Видео
У «Ак Барса» 3 победы подряд впервые в сезоне: над «Барысом» и «Амуром» – дважды. Команда Гатиятулина – 4-я на Востоке
14вчера, 18:32
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин об 1:2 с «Амуром»: «Быстрые забитые голы отрицательно действуют на «Нефтехимик» – появилась расхлябанность. У соперника было полное преимущество»
7 минут назад
Галлан о 0:3: «Спартак» здорово сыграл, был лучше «Шанхая». Мы достойны большего, на поражении не будем концентрироваться»
вчера, 20:46
Тренер «Амура» Гальченюк – блогеру на вопрос про обмен Кэма Ли после 2:1 с «Нефтехимиком»: «Что вы нас грязью обливаете? Я вас слушать не хочу!»
5вчера, 20:20
Гатиятулин после 4:3 с «Барысом»: «У «Ак Барса» была яма в плане результата. Но мы неплохо проводили даже те матчи, где проигрывали с большим счетом. Все нарабатывается»
вчера, 19:49
Жамнов о 3:0 с «Шанхаем»: «У «Спартака» столько моментов, забивать надо больше. У нас волнообразные скачки: один матч играем, потом проседаем»
3вчера, 19:38
Яковлев прервал серию из 79 матчей без голов, забив «Торпедо». До этого защитник «Металлурга» отличился против «Спартака» в плей-офф в 2024 году
1вчера, 17:56
«Лада» впервые в сезоне реализовала большинство – с 40-й попытки. Михайлов забросил в ворота «Сочи» на 25-й минуте
1вчера, 16:19
Ротенберг пригласил Карпина и футболистов сборной на Кубок Первого канала: «Ждем в Новосибирске. Постараемся посетить футбольные матчи»
8вчера, 15:18
Шарипзянов о том, почему у него красные глаза: «Вечером очень часто такое, если я устаю, не выспался»
3вчера, 13:50
Мышкин о голкиперах-легионерах в КХЛ: «Запретами делу не поможешь. Нужно доверять молодым российским вратарям – в ВХЛ много талантов, но не все получают шанс»
5вчера, 12:41