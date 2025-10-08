Бобровский выиграл 8-й стартовый матч сезона НХЛ. Больше таких побед лишь у Бродера, Флери, Джозефа и Миллера

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский выиграл 8-й стартовый матч сезона НХЛ за карьеру.

Это третий показатель в истории лиги. Столько же побед на счету Хенрика Лундквиста , Крэйга Андерсона , Майка Вернона и Жака Планта .

9 стартовых матчей сезона выиграл Райан Миллер . Рекордсмены по этому показателю – Мартин Бродер , Марк-Андре Флери и Кертис Джозеф , на счету которых по 10 таких побед.

Сегодня Бобровский отразил 17 из 19 бросков в матче с «Чикаго» (3:2).