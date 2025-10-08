Бобровский выиграл 8-й стартовый матч сезона НХЛ. Больше таких побед лишь у Бродера, Флери, Джозефа и Миллера
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский выиграл 8-й стартовый матч сезона НХЛ за карьеру.
Это третий показатель в истории лиги. Столько же побед на счету Хенрика Лундквиста, Крэйга Андерсона, Майка Вернона и Жака Планта.
9 стартовых матчей сезона выиграл Райан Миллер. Рекордсмены по этому показателю – Мартин Бродер, Марк-Андре Флери и Кертис Джозеф, на счету которых по 10 таких побед.
Сегодня Бобровский отразил 17 из 19 бросков в матче с «Чикаго» (3:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости