Карпин о том, что Дегтярев «может не согласовать его»: «Если тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают. Лимит? Ограничения – зло»
Валерий Карпин отреагировал на слова Михаила Дегтярева о нем.
Ранее министр спорта РФ высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».
«Лимит? Ограничения – зло. Если в двух словах.
Слова министра, что может меня не согласовать? Если для этого тренер сборной должен быть согласен со всеми, то пускай не согласовывают», – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
